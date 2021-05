Mladí masivně opouštějí Londýn. V restauracích kvůli tomu zřejmě bude chybět personál | E15.cz

Společnost Pricewaterhouse Coopers ve svém výhledu uvedla, že poprvé ve 21. století se populace hlavního města Velké Británie smrskne.

Mladí lidé opouštěli v předchozích měsících město z několika důvodů. Hlavním byla často ztráta práce v sektoru služeb, na který těžce dopadla karanténní opatření. Nízkopříjmovým pracovníkům rychle docházely úspory, a tak se stěhovali pryč za levnějšími nájmy, k rodinám a někteří i za hranice. Další však vedla k odchodu touha po změně životního stylu. Řada lidí si řekla, že je pro ně příjemnější pracovat z domova na venkově než v mrtvém městě.

„Právě jsme získali nového člena, poměrně mladého pracovníka, který se přistěhoval do Jezerní oblasti. Říkal si, že může pracovat na dálku a nemusí být v Londýně,“ řekla agentuře Bloomberg Zoe Spenceová ze společnosti Herdwork, která nabízí venkovský coworking, kanceláře a další prostory v malebném regionu.

„Poté, co jsme trčeli tři měsíce zavření v Londýně, jsme se zaměřili na to, na čem nám skutečně záleží a zjistili jsme, že to není hektický noční život. Důležité je, že otevřeme vchodové dveře a jsme za pár minut na útesu nebo prázdné pláži,“ popsala před časem listu The Guardian důvody svého rozhodnutí odstěhovat se do Cornwallu Gaby Morseová, která má s partnerem zvukařskou firmu.

Odliv mladých z Londýna se patrně projeví výrazně a v řadě směrů. Poptávka na stránkách SpareRoom, které zprostředkovávají spolubydlení a nájmy pokojů, od počátku minulého roku poklesla téměř o čtvrtinu, v některých čtvrtích dokonce až o čtyřicet procent. Ceny nájmů pokojů v metropoli v průměru klesly o osm procent.

Otázkou je, zda se s otvíráním ekonomiky do Londýna vrátí alespoň pracovníci v pohostinství. Řada podniků by měla otevřít 17. května a provozovatelé si nejsou jistí, jestli seženou dostatek personálu. V království totiž také citelně chybějí pracovníci ze zemí Evropské unie. Ti podle odhadů před brexitem tvořili téměř třetinu pracovní síly v odvětví a v hlavním městě ještě víc.

„Poprvé máme více britských pracovníků než z EU, ale celkově je velikost pracovní síly v pohostinství o 28 procent menší, než byla přesně před rokem,“ citoval web Thelondoneconomic.com mluvčí firmy Fourth, jež se zaměřuje na oblast lidských zdrojů.

Kupříkladu Pizza Express hledá tisícovku zaměstnanců, restaurace si stěžují na přetahování zaměstnanců. Aktuální průzkum mezi pracovníky pohostinství přitom ukázal, že třetina se jich nechce do odvětví vrátit ani v případě, že se provoz zcela obnoví. A to navzdory tomu, že polovina tázaných nemůže sehnat práci v jiném oboru.

Trend stěhování na venkov navíc nemusí skončit. Únorový průzkum firmy Urban Jungle, která nabízí pojištění mladým lidem, ukázal, že více než polovina Londýňanů ve věku 18-34 let zvažuje po skončení pandemie stěhování.

Pětina chce odejít na venkov, část touží cestovat a další by rádi žili v jiném městě. Z šetření rovněž vyplynulo, že lidé v důsledku koronaviru při výběru místa k životu dávají daleko větší důraz na soukromou zeleň nebo alespoň snadný přístup do parků a větší prostor v bytě.