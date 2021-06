Nord Stream 2 zahájí plnění prvního plynovodu | E15.cz

Top události

První potrubí Nord Streamu 2 je hotové

Kontroverzní plynovod Nord Stream 2 dnes zahájí přípravy na plnění prvního ze svých dvou potrubí. Ve čtvrtek to oznámila ruská státní společnost Gazprom, která má projekt na starosti. Nord Stream 2 bude dodávat zemní plyn z Ruska do Německa a dalších evropských zemí, včetně České republiky, po dně Baltského moře. Obejde přitom Polsko a Ukrajinu, jejichž vlády patřily k nejhlasitějším kritikům nového plynovodu. Spojené státy nakonec nezavedou proti Gazpromu další ekonomické sankce, jak bylo původně plánováno. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina by mohla být konstrukce druhého potrubí dokončena do dvou měsíců.

Biden a Johnson chtějí vyvézt planetu z pandemie

Prezident USA Joe Biden včera potvrdil, že Spojené státy darují 500 milionů dávek vakcíny proti koronaviru chudším zemím. Dodávky začnou na základě jeho vyjádření v srpnu a nebudou se na ně vázat žádné podmínky. Britský premiér Boris Johnson vzápětí uvedl, že Spojené království věnuje na boj s pandemií nejméně 100 milionů dávek očkovací látky. Biden a Johnson pak očekávají, že jejich příklad budou následovat i další státy ze skupiny G7 a počet darovaných vakcín se tak vyšplhá až na jednu miliardu. Britský ministerský předseda již dříve uvedl, že by chtěl, aby byl celý svět naočkovaný do konce roku 2022.

Z trhů a burz

Burzy v USA rostly, evropské uzavřely smíšeně

Americké akcie za včerejšek posílily. Dařilo se například farmaceutické společnosti Pfizer nebo technologickým gigantům Amazonu a Microsoftu. S&P 500 se zvýšil o 0,47 procenta a uzavřel na novém rekordu. Zpevnil také Dow Jones, a sice o 0,06 procenta a Nasdaq Composite, který přidal 0,78 procenta. Evropské indexy se ve čtvrtek příliš nepohnuly. Německý DAX a francouzský CAC 40 skončily ve ztrátě 0,06, respektive 0,26 procenta. Naopak britský FTSE 100 se o 0,1 procenta zvedl. Mírně si polepšil také celoevropský STOXX Europe 600 (+0,03 procenta).

Francouzské a švýcarské banky otestují digitální měny

Francouzské a švýcarské peněžní ústavy budou společně testovat první evropské přeshraniční platby ve svých digitálních měnách, napsala ve čtvrtek agentura Reuters. Projektu se účastní například společnosti UBS, Credit Suisse, Natixis a také francouzská a švýcarská centrální banka. Instituce si tak mimo jiné vyzkouší směny virtuálního franku a eura. Takzvané digitální měny centrálních bank (CBDC) by mohly v budoucnu představovat alternativu ke klasickým kryptoměnám typu bitcoin. Šéfové projektu nicméně zdůraznili, že se zatím jedná pouze o experiment.

Tweet dne

„Rychlejší než Porsche, bezpečnější než Volvo“ Tesla Model S Plaid dnes debutuje v USA.“

Výrobce elektromobilů Tesla uvádí na americký trh svůj dlouho očekávaný nový model, který šéf firmy Elon Musk označuje za nejrychlejší auto na světě.

Stane se dnes