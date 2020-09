Irové se mohou vrátit do hospod. Pivo bez jídla si dají po půl roce | E15.cz

Irsko je jednou z posledních evropských zemí, kde jsou stále zavřeny výčepy, které nepodávají jídlo. Tyto hospody byly uzavřeny od března, kdy se rozšířila pandemie koronaviru.

Podle původního harmonogramu se měly hospody, kde se nevaří, znovu otevřít v srpnu. To však bylo opakovaně odsouváno. Nová bezpečnostní pravidla postaví v Irsku všechny hospody na podobnou úroveň. Konzumovat se nově může jen u stolu a velikost skupin hostů je omezená. V případech, kdy není možné zachovat vzdálenost dvou metrů mezi lidmi, mohou zákazníci zůstat pouze 105 minut. Puby musí zařít ve 23:30.

Aby irská vláda zmírnila frustraci hospodských, kterým odložila v srpnu restart, uvolnila kromě stávající podpory ještě finanční balíček ve výši 16 milionů eur pro zařízení, která zůstala zavřená. To sdružení majitelů hospod označilo za „drobky“.

Padraig Cribben, výkonný ředitel irského sdružení majitelů hospod, řekl pro server CNBC, že z balíčku ve výši 16 milionů eur se přibližně devět milionů eur bude týkat prominutí licenčních poplatků. Mezi puby tak bude rozděleno pouze sedm milionů eur, což jsou zhruba dva tisíce eur na hospodu, vypočítal Cribben.

Marie Melletová, která provozuje podnik Mellett’s Emporium ve Swinfordu, uvedla, že balíček podpory k řešení výdajů, které hospodám stále narůstají, přispěje jen nepatrně.

„I když je podnik zavřený, průběžné náklady platíme dál. Jedná se například o pojištění, světlo, teplo, zabezpečení, ochranu před škůdci a další položky. Každá hospoda to má jinak, ale pro nás to je asi 350 až 400 eur týdně,“ řekla s tím, že státní podpora v jejím případě činila 1 600 eur. „To je dost jen na čtyři týdny, a my jsme byli zavřeni přes 25 týdnů,” dodala k situaci Melletová.

Odpuštění licenčních poplatků podle ní nedává provozovatelům hospod a výčepů do rukou žádnou hotovost, přitom právě tu nutně potřebují. Majitelé hospod také čelí hrozbě nákladů spojených s hypotékami, protože na konci září vyprší šestiměsíční moratorium na jejich splácení.