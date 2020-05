Nedosáhnete na státní podporu? Podívejte se, jak podnikatelům pomáhají obce | E15.cz

Praha – COVID Praha – 600 milionů korun Záruční program pro pražské podnikatele, město se šesti sty miliony korun zaručilo úvěry do výše 1,5 miliardy korun, program je již vyčerpaný

Další opatření – odklad nájmů, odpuštění poplatků za ubytování, zábor veřejného prostranství a předzahrádky; město tím přijde o více než 300 milionů korun

Do podpory cestovního ruchu a kultury Praha posílá téměř 250 milionů korun, návštěvníci hlavního města například získají k ubytování volné vstupenky a poukazy na kulturu Ostrava – První pomoc podnikatelům – 100 milionů korun Od začátku května si mohou krizí stižení podnikatelé s příjmy do 18 milionů korun ročně zažádat o dar až 100 tisíc korun. Pomoc navazuje na dubnový program, ve kterém mohli malí podnikatelé požádat až o 20 tisíc korun. O 20 tisíc korun si nově mohou v květnu zažádat také neziskové organizace. Karlovy Vary – Program na podporu turismu a lázeňství – 50 milionů korun Celostátní marketingová kampaň na podporu turismu a vydávání slevových poukazů do místních hotelů a penzionů Plzeň – Plzeňská protikoronavirová dvanáctka* 12 opatření – například odpuštění nájemného či sleva na nájemném v městských objektech či poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brno – Balíček pomoci subjektům postižených pandemií – 25 milionů korun 6 opatření – například úlevy na nájemném, odpuštění poplatků za předzahrádky, podpora Regionální hospodářské komory, podpora kulturních organizací Hradec Králové – Antivirus – 150 milionů korun Prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství a za předzahrádky, odpuštění nájmů, opatření ve školství a kultuře

Dalších 10 milionů mělo jít na další podporu podnikatelů Liberec – Záchranný balíček* Balíček pomoci kultuře, sportu, příspěvkovým organizacím a podnikatelům

Podnikatelům a firmám město odpouští poplatky a nájmy v městských prostorech *Hodnota balíčku není vyčíslena Pramen: informace magistrátů