Karlovarský kraj požádal kvůli koronaviru o armádní pomoc | E15.cz

Karlovarský kraj požádal Ústřední krizový štáb, by umožnil vyslání vojáků do sociálních zařízení v Marianských Lázních. Připraví také možnost testování pro pendlery dojíždějící za prací do Německa, kteří potvrzení o bezinfekčnosti podle posledního nařízení vlády potřebují, ale nemají kde si ho udělat.