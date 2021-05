Do kdy jsou zavřené školy? Podrobný aktuální harmonogram | E15.cz

Žáci základních škol se začali vracet do škol v pondělí 12. dubna, kdy se zpřístupnil první stupeň základních škol. 3. května se do škol vrátili žáci druhého stupně, a to hned v několika krajích a 17. května začala postupně skončit rotační výuka. 24. května se otevřou všechny ZŠ a SŠ.