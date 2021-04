Do kdy jsou zavřené školy? Podrobný aktuální harmonogram | E15.cz

Podle ministra školství Robeta Plagy (ANO) by se žáci začnou do škol vracet od 12. dubna. Nejprve se otevře první stupeň základních škol a v druhé fázi všechny ostatní školy. Samozřejmostí bude testování žáků a rotační systém výuky, třídy se tak budou střídat po týdnech.

Rotační výuka na prvním stupni základních škol se nebude podle Plagy týkat malotřídek a škol do 75 dětí. Ty budou moci fungovat prezenčně bez střídání tříd. K prezenční výuce se vrátí také speciální školy.

Ve středu po Velikonocích, den po jednání vlády, bude podle Plagy řečeno, jestli se školy otevřou ve všech okresech. Záležet bude na epidemické situaci. Podle Plagy není otevírání škol signálem k uvolňování opatření v dalších částech společnosti, ale je celospolečenskou prioritou.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes naznačil, že žáci z okresu Zlín se do lavic vrátí pravděpodobně kvůli horší epidemické situaci až o týden později. Jestli k okresu Zlín přibudou i další okresy se rozhodně ve středu.

V první fázi návratu dětí do škol po zmírnění epidemie koronaviru zůstanou v Česku na distanční výuce žáci druhého stupně základních škol, středoškoláci i vysokoškoláci. Ministerstvo školství nicméně plánuje umožnit dobrovolné konzultace žákům druhého stupně základních škol a středních škol, kteří mají problémy s prospěchem, ve skupinách do šesti studentů.

Na praktickou výuku a do laboratoří se budou moct studenti středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a posledních ročníků vysokých škol podle ministra zřejmě vrátit 19. dubna. Základní umělecké školy a jazykové školy se otevřou ve formě jeden žák na jednoho učitele od 12. dubna.

Základní školy a školky

Od 1. března 2021 jsou zavřené všechny školy, mateřské školy i dětské skupiny, s výjimkou základních škol, školek a dětských skupin při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému.

12. dubna by se do škol měly vrátit žáci prvního stupně základních škol. Na prvním stupni ZŠ by měla platit rotační výuka. Zároveň by se měly otevřít i školky, ale pouze pro předškoláky.

Žáci druhého stupně mají pokračovat s distanční výukou. Ministerstvo školství ale plánuje umožnit žákům druhého stupně individuální konzultace kvůli prospěchu.

Opatření

Školáci budou dvakrát týdně testování antigenními testy. Ve školách budou povinné roušky, v mateřských školách je děti nebudou muset nosit. Předškoláci budou maximálně v 15členných skupinách.

Přijímací zkoušky na střední školy

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se letos opět posunou na pozdější termíny. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května.

Podobně jako loni se u jednotných přijímacích zkoušek letos prodlouží čas, a to u testu z češtiny z 60 na 70 minut a v matematice ze 70 na 85 minut. Na rozdíl od minulého roku, kdy měli uchazeči na složení zkoušky jediný pokus, letos zatím ministerstvo počítá s tím, že se budou konat obvyklé dva termíny.

Střední školy a střední odborná učiliště

Žáci středních škol nadále pokračují v distanční výuce. Termín jejich návratu do škol by měl být shodný s termínem návratu žáků druhého stupně základních škol. Ministerstvo školství ale zatím přesné datum nezveřejnilo. Bližší informace lze očekávat po jednání vlády po velikonocích.

Žáci středních odborných učilišť nadále pokračují v distanční výuce. Termín jejich návratu do škol by měl být shodný s termínem návratu žáků druhého stupně základních škol a žáků středních škol. Ministerstvo školství ale zatím přesné datum nezveřejnilo. Bližší informace lze očekávat po jednání vlády po velikonocích.

Žáci posledního ročníku středních škol a středních odborných učilišť se budou moci účastnit osobních konzultací v maximálním počtu šesti studentů.

Ministerstvo školství oznámilo posunutí termínů státních maturitních testů z 3. až 7. května na 24. až 26. květen. Ohlásilo také některé změny, maturanti mj. nebudou muset letos skládat ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka. Změnily se také termíny jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory, a to z 12. a 15. dubna na 3. až 6. května.

Vysoké školy

Vysoké školy zůstávají nadále uzavřeny. Studenti pokračují s distanční výukou. Návrat studentů vysokých škol by měl přijít společně s návratem žáků druhého stupně zš, žáků SŠ a SOŠ.

Na praktickou výuku a do laboratoří se budou moct studenti posledních ročníků vysokých škol podle ministra zřejmě vrátit 19. dubna. Rozhodne se o tom týden předem s ohledem na vývoj epidemie.