Ministr Blatný chce změnit strach z koronaviru v respekt | E15.cz

Hlavní úkol pro sebe a resort zdravotnictví vidí nový ministr Jan Blatný v potřebě změnit vnímání situace a nálady ve společnosti. Strach, který lidi paralyzuje, je potřeba přeměnit v respekt, řekl novinářům po svém uvedení do funkce. Podrobnosti chce představit v pátek na tiskové konferenci.

Vládou přijatá opatření pro zmírnění šíření epidemie nebude podle něj třeba zásadně zpřísňovat. Lidé je ale musí respektovat. „Nemůžu vám hned po svém nástupu říct, co udělám. Ale můžu vám slíbit, že rozhodování bude založené na datech, která budou sdílená a musí být všem srozumitelná,“ uvedl.

Zásadní věci, které se podle něj teď řeší, je kapacita nemocnic a personálu. „Je velice dobře, že se budují obě polní nemocnice. Zatím se nezdá, že by bylo potřeba další podobné externí kapacity budovat,“ dodal. Jako jednu z prvních věcí chce s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) řešit případné znovuotevření škol. „Je potřeba na základě dat, která máme, zjistit, jestli to (uzavření škol) má zůstat, nebo se to má změnit,“ dodal. Není jasné, jestli vydá konečné stanovisko v pátek.

Nabídku, aby se stal ministrem, považoval za výzvu a něco, kde může pomoct. „Jsem nestraník a o politickou část této otázky jsem se příliš nezajímal,“ uvedl.

Služby odcházejícího ministra Romana Prymuly chce Blatný dál využívat, protože je podle něj skvělý odborník. Sejde se s ním a dohodnou se, jak budou spolupracovat. Blatný také na první tiskové konferenci vyvrátil dosavadní informace zveřejněné jeho jménem na twitteru. Zdůraznil, že je nepsal.

Babiš: Hlavním úkolem pro Blatného bude zvládání epidemie

Zvládání pandemie covidu-19 bude hlavním úkolem nového ministra zdravotnictví Jana Blatného, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Zda se daří brzdit šíření nového typu koronaviru v Česku, ukážou podle předsedy vlády data pravděpodobně v pátek, protože modely zatím nejsou jasné a do statistik zasáhl volný den ve středu, kdy byl státní svátek. Babiš řekl, že při uvádění Blatného do funkce poděkoval jeho předchůdci Romanu Prymulovi (za ANO).

„Hlavní téma, které musí pan ministr řešit, je samozřejmě pandemie covidu-19,“ řekl novinářům Babiš. Objektivní data ohledně toho, jak fungují poslední opatření, budou podle něj k dispozici v pátek. „Včera (ve středu) byl svátek a celkově ty modely nejsou úplně jasné, jestli už brzdíme, nebo nebrzdíme,“ vysvětlil Babiš.

Premiér znovu apeloval na občany, aby respektovali vládní nařízení a zbytečně se nestýkali s dalšími lidmi. Na rozdíl od jarní první koronavirové vlny podle dat totiž lidé víc cestují veřejnou dopravou a nepracují tolik z domova, dodal.