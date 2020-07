Mínus 18 procent. První odhady analytiků hovoří o nejhorším propadu české ekonomiky | E15.cz

V meziročním vyjádření ekonomové očekávají pokles HDP o 9,7 až 18 procent. Mezičtvrtletně pak očekávají pokles od 7,4 do 14 procent. Aktuálně lze podle analytiků již pozorovat, že se ekonomika odráží ode dna.

"Je zřejmé, že z titulu pandemie koronaviru a následků restriktivních opatření proti jeho šíření bude meziroční i mezičtvrtletní propad ekonomiky bezprecedentní a historicky nejvyšší," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Upozornil, že obdobný vývoj se očekává i v dalších zemích zasažených koronavirem. "Německá ekonomika by měla podle odhadů mezičtvrtletně propadnout o devět procent, a meziroční pokles tak přesáhne deset procent. Ve Francii se pak čeká mezičtvrtletní propad o 15 procent, meziročně pak dokonce o pětinu," uvedl.

Nejvýrazněji k poklesu českého HDP přitom přispěly podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka průmysl, obchod, doprava, pohostinství a ubytování.

"Z poptávkové strany lze ve druhém čtvrtletí očekávat pokles spotřeby domácností, investic i negativní příspěvek zahraničního obchodu. Vládní výdaje naopak rostly. Z nabídkové strany výrazný pokles vykáže průmysl a část sektoru služeb, která byla nejvíce zasažena epidemiologickými opatřeními," uvedl i analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská upozornila, že ekonomika ve druhém čtvrtletí odepsala zhruba 180 miliard korun. "Ztráty na tržbách mohou být až 1,5násobné, tedy 305 miliard korun. Stát do ekonomiky zatím nalil okolo 120 miliard korun," uvedla dále. Dodala, že podle předstihových ukazatelů se ekonomika ve třetím čtvrtletí začala odrážet ode dna.

"To, že se meziroční pokles HDP ve druhém čtvrtletí prohloubí, je téměř jasné, jde jen o to, zda bude dvouciferný, či nikoliv. Měsíční údaje vyhlížejí optimisticky. Že oživení ekonomické aktivity bylo v květnu a červnu rychlejší, než se čekalo, ukazuje i vyšší výběr daně z přidané hodnoty. Zvyšuje se rovněž důvěra v českou ekonomiku. Pokles HDP ve druhém čtvrtletí by tak nemusel být hlubší než deset procent," uvedl ekonom Komerční banky Martin Gürtler.

Český statistický úřad zveřejní předběžný odhad HDP za druhé čtvrtletí 2020 v pátek 31. července. ČSÚ zároveň zveřejní data poprvé podle nového schématu, tedy o 14 dní dříve, než bylo obvyklé. "Vedle nesporné výhody dřívějších informací o ekonomice ale mohou být data zatížena vyšší nejistotou, což v současné chvíli platí dvojnásob," upozornil analytik České spořitelny Jiří Polanský.

V prvním čtvrtletí česká ekonomika klesla meziročně o dvě procenta. Proti předchozímu čtvrtletí byl HDP nižší o 3,4 procenta. Šlo o největší pokles české ekonomiky od začátku roku 2010.