Roušky se vrací. Povinnost bude opět platit na Kutnohorsku | E15.cz

„Kontaktovali nás zástupci hygienické stanice s tím, že bude opět povinné nosit roušky v Kutné Hoře a Čáslavi," řekl deníku E15 pracovník obchodního centra v regionu, který si nepřál být jmenován.

Informaci následně potvrdila mluvčí krajské hygienické stanice Šalamunová. „Ano, budeme zavádět mimořádná opatření tohoto typu," reagovala na dotaz. „Půjde o povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav,“ dodala.

O tom, od kdy bude obnovená povinnost platit, podle ní rozhodne krizový štáb. Je ale pravděpodobné, že opatření vstoupí v platnost v řádu hodin.

Ohnisko koronaviru se objevilo v církvické pobočce firmy HR Partner CZE. Její provoz byl následně uzavřen. Podle posledních údajů ze čtvrtečního večera se v souvislosti s ohniskem v Církvici nakazilo 33 lidí. Testy dosud podstoupilo přibližně sto lidí, hygienici s testováním pokračují.

Hygienici se už ve čtvrtek dohodli na opětovném zavedení povinnosti nosit roušky se starosty obcí Křesetice, Úmonín a Červené Janovice, které přímo sousedí s Církvicí. Starosta Církvice Jiří Volenec pro ČTK řekl, že opatření se vztahuje i na jeho obec. Restaurace ve zmíněných obcích mají omezený provoz nebo byly uzavřeny.

V reakci na rostoucí počet případů koronaviru na Kutnohorsku budou odběrová místa v nemocnicích v Kolíně a Kutné Hoře nově fungovat také o víkendu. V Kolíně bude odběrového místo otevřeno v sobotu od 7:00 do 12:00, v Kutné Hoře v neděli od 7:00 do 12:00. Fungovat tak budou každý víkend až do odvolání, uvedla Helena Frintová z krajského úřadu.