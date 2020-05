Nemáme dostatečné finanční rezervy, obávají se malé firmy. O zakázky přicházejí už i ty velké | E15.cz

České společnosti jsou většinou spokojené se svými finančními rezervami. Výjimkou jsou malé firmy do padesáti zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SPD ČR) pro deník E15.

Dvě třetiny firem tak v současnosti nepovažují za nutné měnit řízení likvidity. „Potvrzuje to, že většina firem vstupovala do koronavirové krize s určitými finančními rezervami pro případ krátkodobého výkyvu,“ uvádí Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky SPD ČR. Podle něj mají nyní firmy sjednaná i další opatření, což jsou například dohodnuté krátkodobé úvěry s bankou.

Mezi tuzemskými firmami je nicméně skupina, která se nedostatku hotovosti obává. „Z těch, které naopak své dosavadní finanční rezervy vyhodnotily jako nedostatečné a chtějí ukazatel okamžité likvidity navýšit, je 72 procent malých firem do padesáti zaměstnanců,“ upozorňuje Čížek. Ukazatel okamžité likvidity je poměr finančního majetku ke krátkodobým závazkům.

Společnosti přitom chtějí navýšit finanční rezervu, protože 46 procent z nich je podle Čížka „ohroženo v příštích osmi týdnech druhotnou platební neschopností, protože jim přestávají odběratelé platit faktury včas“. Většina firem ovšem vstupovala do koronavirové krize s dostatečnými finančními prostředky.

Nicméně podle květnového průzkum svazu se už ekonomická situace firem kvůli koronavirové krizi výrazně zhrošuje. Přicházejí o stále více zakázek a potýkají se častěji se špatnou platební morálkou svých odběratelů.

„Charakter koronavirové krize je bezprecedentní. Řadě firem vypadla ze dne na den velká část nebo celé tržby,“ uvádí prezident SPD ČR Jaroslav Hanák s tím, že je nyní vidět, že společnosti přicházejí o zakázky.

„V takové situaci je nezbytné, aby stát dal firmám jistotu, že pomoc ze schválených programů bude pokračovat. Tím jim dá prostor pro rychlejší rozjezd a návrat do normálu,“ doplňuje Hanák. Podle něj by vláda měla prodloužit program Antivirus (kurzarbeit) do srpna. V rámci programu se stát podílí na krytí části mezd.

Podle průzkumu se rovněž zhoršuje platební morálka firem. Zatímco v dubnu uvádělo 34 procent firem, že jejich partneři přestávají platit faktury ve lhůtě splatnosti, v květnu už se s opožděnými platbami setkalo 44 procent firem. Z nich je druhotnou platební neschopností v příštích dvou měsících ohrožena více než polovina.