Firmy začíná drtit platební neschopnost. Třetina bude mít do dvou měsíců vážné problémy | E15.cz

Ekonomická nákaza druhotnou platební neschopností zasahuje stále více firem. Odběratelé přestávají platit dodavatelům a strhávají je do propasti. Zástupci Svazu průmyslu a Hospodářské komory odhadují, že kvůli zhoršující se platební morálce začne mít v příštích dvou měsících vážné problémy třetina všech českých podniků. Uvedly to na dotazy deníku E15.

Katastrofální situace je v cestovním ruchu a souvisejících restauračních a ubytovacích službách. Z průzkumů podnikatelských sdružení plyne, že koncem dubna bude v druhotné platební neschopnosti 80 až 90 procent subjektů.

„Je zřejmé, že řadě firem chybí likvidita, transakce se v řadě případů zastavily a neprobíhají, kdežto náklady a vstupy podnikatelé platit musí,“ řekl šéf sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu Bohuslav Čížek.

Dodal, že vláda musí mít jasnou vizi a plán, kdy a za jakých podmínek uvolní nebo změní stávající nařízení. „Musí také projevit jasnou ochotu pomoci firmám překlenout toto období skrze existující i nové nástroje. Pomoc ale musí být rychlá a snadno dostupná,“ podotkl v narážce na řadu administrativních překážek, s nimiž se musejí žadatelé vypořádat.

Hospodářská komora kritizuje v úterý vládou představený harmonogram uvolňování restrikcí, protože pro restaurace, hotely a s nimi spojený cestovní ruch budou omezení platit nejdéle.

„Pro tyto podnikatele je navržený scénář likvidační. Nebudou moci platit nejen svým zaměstnancům, ale ani stovkám až tisícům větších či menších dodavatelů zboží a služeb z řady dalších sektorů,“ uvedla analytička komory Karina Kubelková s tím, že tato odvětví se dominovým efektem budou rovněž dostávat do platební neschopnosti.

Kubelková připomněla, že zdravé a na trhu etablované firmy tvoří rezervy maximálně na tři měsíce. „Udržovat větší není v našich podmínkách ekonomicky racionální. Ani tyto zodpovědné subjekty ale nebudou schopné do června přežít,“ míní.

I další odborníci jsou přesvědčeni, že tempo uvolňování zákazů je velmi pomalé, stejně jako pomoc státu. „Největší problémy mají malé a střední podniky ve službách, které jsou citlivé na propad tržeb a nemají velké finanční rezervy,“ řekl Radovan Hauk z Moore CZ.

Těžké období pro menší firmy nastalo začátkem měsíce, kdy musely vyplatit mzdy svým zaměstnancům a navíc uhradit dodavatelům faktury za březen. „To může řadě z nich srazit vaz. Podle našich odhadů se s problémy v provozním cash flow potýká přes 150 tisíc podnikatelských subjektů,“ dodal Hauk.

Možným řešením by podle opozice nebo ekonomů mohlo být odložení plateb DPH alespoň pro drobné firmy. Ministryně financí Alena Schillerová to však odmítá. Arguentuje tím, že by šlo o neospravedlnitelnou výhodu pro podniky, které navzdory epidemii koronaviru nepřišly o tržby.

Kolik podniků přestane platit svým dodavatelům

- 28 procentům všech českých firem hrozí v příštích dvou měsících druhotná platební neschopnost

- 79 procentům v cestovním ruchu

- 87 procentům v restauračních a ubytovacích službách

Tito podnikatelé nebudou moci platit nejen svým zaměstnancům, ale ani stovkám až tisícům dodavatelů.

Jaká opatření schválila vláda

- 31. března přijala program Antivirus. Podnikatelské svazy míní, že to bylo pozdě. Navíc není stále jasné, jak dlouho bude program fungovat. Podíl státu na mzdách zaměstnanců neboli kurzarbeit chce využít 76 procent firem.

- Program Covid spočívající v poskytování úvěrů je administrativně náročný, z tisíců žadatelů byly zatím uspokojeny jen nižší stovky. Předmětem kritiky je také to, že program se nevztahuje na subjekty se sídlem v Praze a ani na ty, které mají přes 250 zaměstnanců.

Pramen: Svaz průmyslu, Hospodářská komora