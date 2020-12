Nouzový stav může trvat do 22. ledna | E15.cz

Nouzový stav vyhlášený kvůli epidemii nového koronaviru bude moci trvat v Česku do pátku 22. ledna. S žádostí menšinové vlády ANO a ČSSD o možnost jeho prodloužení o 30 dnů souhlasila Sněmovna. Pro návrh hlasovali vedle koaličních poslanců také poslanci KSČM, kteří kabinet v dolní komoře tolerují. Opoziční strany návrh nepodpořily.

Vláda prodlouží nouzový stav na středeční schůzi. Na ní by také mohla jednat o případném zpřísnění proticovidových restrikcí, které by plynuly z uvažovaného přesunu země ze čtvrtého do pátého stupně rizika v systému PES.

Pro prodloužení stavu nouze hlasovalo 55 ze 104 přítomných poslanců. Proti hlasovali zákonodárci z řad Pirátů, SPD, TOP 09, STAN a nezařazení. Občanští demokraté a lidovci se hlasování zdrželi.

Za nynější situace by stav nouze končil ve středu 23. prosince. Váže se na něj většina vládních protikoronavirových opatření. Lze také nasadit například vojáky na pomoc mimo jiné ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.