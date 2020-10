Nouzový stav: Poslanci odsouhlasili jeho prodloužením jen do 20. listopadu | E15.cz

Nouzový stav bude moci trvat v Česku kvůli epidemii nového koronaviru zatím jen do 20. listopadu. Souhlas vládě s jeho prodloužením o 17 dnů v pátek dala sněmovna podle návrhu opozičních Pirátů, KDU-ČSL a ODS. Vláda tak ihned po skončení jednání poslanců na svém mimořádném zasedání stav nouze prodloužila. Původně měl skončit 3. listopadu. Kabinet ANO a ČSSD žádal o možnost prodloužit jej o 30 dnů do 3. prosince. Jeho návrh ale dostatečnou podporu sněmovny nezískal.

Vláda potřebovala prodloužit nouzový stav kvůli epidemické situaci v Česku. Na jeho konec jsou navázány některé restrikce, jejichž platnost chce kabinet zachovat. Bez prodloužení nouzového stavu by nemohla platit například plošná omezení svobody volného pohybu obyvatel a také obchodu a služeb.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) kabinet některé restriktivní opatření upravil. Veřejná shromáždění, u nichž je počet účastníků omezen na 100 osob, se budou moct nyní konat pouze ve vnějších prostorách. Výjimku ze zákazu volného pohybu osob také budou mít studenti zdravotnických škol, kteří cestují za studiem nebo za zkouškami.

Byť návrh vlády s termínem 3. prosince dostal v orientačním hlasování poslanců nejvyšší podporu, nakonec pro možné prodloužení nouzového stavu o 30 dnů hlasovalo 46 z 97 přítomných poslanců. Potřeba bylo 49 poslaneckých hlasů. Návrh vlády nepodpořila navzdory dřívějším deklaracím drtivá většina komunistického klubu, pro byl pouze předseda KSČM Vojtěch Filip. Komunisté v dolní komoře menšinový kabinet tolerují.

Pro návrh Pirátů, lidovců a občanských demokratů zvedlo ruku 86 z 97 poslanců. Proti hlasovali jen zákonodárci SPD a nezařazení poslanci. O dalších návrzích s ještě kratšími termíny už dolní komora nehlasovala. ODS v samostatném návrhu žádala dát souhlas vládě s prodloužením stavu nouze do 13. listopadu a SPD do 10. listopadu.

Na závěr asi pětihodinového jednání o stavu nouze sněmovna kývla na několik usnesení, které předložili Piráti. Vláda by měla poslancům například předložit před ukončením nouzového stavu zprávu o dalším navrhovaném postupu a vyhodnocení přijatých opatření k omezení šíření nákazy.

Kabinet by také měl zveřejnit kritéria pro omezování provozu škol a scénáře postupného návratu žáků do škol. Sněmovna dále požádala o poskytnutí náhrady vysokým školám kvůli omezenému provozu kolejí. Vláda by podle jednoho ze schválených usnesení měla rovněž podpořit elektronickou komunikací lidí s úřady.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát.