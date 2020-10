Evropské vlády utahují bezpečnostní opatření | E15.cz

Počty nakažených covidem na evropském kontinentu dramaticky stoupají. Ačkoli nejzasaženější zemí koronavirem na světě zůstávají s 8,7 miliony případů Spojené státy, Evropa Ameriku v posledních dnech rychle dohání. Třeba Francie, která má přibližně pětkrát méně obyvatel než USA, už přesáhla 1,1 milionu nakažených a počet infikovaných osob zde narůstá v řádech desítek tisíc případů denně. K nejnakaženějším evropským zemím patří vedle ní také Španělsko, Velká Británie, Itálie a Rusko. A jakými opatřeními se zahraniční vlády snaží s pandemií bojovat?

Německo

Němci jsou na tom co do počtu nakažených jedinců v porovnání s ostatními podobně početnými národy celkem dobře. Denní přírůstek pozitivně testovaných osob na COVID-19 je zde nižší než v České republice, která má osmkrát méně občanů. Kromě povinných roušek v obchodech a veřejné dopravě zde žádná velká omezení během podzimu zatím neplatila. Pouze cestující z ciziny se musejí při vstupu do země prokázat negativním testem nebo strávit 14 dní v karanténě. Německá kancléřka Angela Merkelová má nicméně v plánu pravidla zpřísnit. Už ve středu o tom bude jednat s lídry spolkových zemí.

Polsko

Naši severní sousedé jsou v podobné situaci jako Češi. Přibývá zde průměrně deset tisíc pozitivně testovaných lidí denně. Koronavirem se nedávno nakazil i polský prezident Andrzej Duda. Vláda proto před několika dny uzavřela všechny hospody a restaurace. Prodávat smějí pouze jídlo s sebou. Shromažďování osob je omezené na maximálně pět jedinců. Děti mohou chodit ven pouze v doprovodu dospělého mezi osmou hodinou ranní a šestnáctou hodinou odpoledne.

Slovensko

Na Slovensku je minimálně do neděle 1. listopadu výrazně omezen volný pohyb občanů. Až na výjimky zde prakticky platí zákaz vycházení. Vláda se rovněž rozhodla nechat všechny obyvatele plošně otestovat na COVID-19. Pětimilionová země v uplynulých dnech registrovala zhruba tisícovku nových případů každý den.

Francie

Na většině francouzského území platí zákaz nočního vycházení mezi devátou hodinou večer a šestou hodinou ranní. Na veřejných místech se nesmí shromažďovat více než šest lidí. V uzavřených prostorách je nutné dodržovat rozestupy a mít zakrytá ústa a nos. V některých městech, například v Paříži je povinné nosit roušku i venku. „Pokud nezastavíme pandemii, budeme muset zvážit ještě mnohem tvrdší opatření,“ řekl francouzský premiér Jean Castex. Pravidla mimochodem platí také ve francouzských zámořských teritoriích v Oceánii.

Itálie

Italové byli po katastrofické situaci na jaře chváleni za důsledné dodržování restrikcí, díky čemuž se státu na jihu Evropy druhá vlna pandemie dlouho vyhýbala. I tady však začala křivka nakažených v posledních dnech prudce stoupat. Jen v pondělí Itálie ohlásila přes 17 tisíc nových pacientů. Kabinet Giuseppa Conteho se proto rozhodl v boji s nemocí přitvrdit. Od neděle musí zdejší restaurace a bary zavírat v šest hodin večer a u jednoho stolu nesmí sedět více než čtyři hosté. Kina, divadla, plavecké bazény a posilovny musely zavřít úplně. Zakázané jsou rovněž svatby, pohřby a křty. Nejméně 75 procent středoškoláků studuje on-line. Opatření mají platit minimálně do 24. listopadu.

Velká Británie

Ačkoli v jednotlivých částech Spojeného království platí odlišná pravidla, opatření jsou na celém území velmi přísná. K nejtvrdším restrikcím přistoupil Wales, který je nyní de facto v celostátní karanténě. Hospody, restaurace a obchody, které neprodávají nezbytné zboží, jsou i ve většině ostatních britských regionů uzavřené. Občané se nemohou scházet s lidmi, se kterými nežijí ve stejné domácnosti. Na veřejnosti se nesmí shromažďovat více než šest osob. Zavřené jsou i kostely, kasina, knihovny či recyklační dvory. Naopak v řadě měst jsou překvapivě stále otevřené posilovny. V Británii s COVID-19 už zemřelo 45 tisíc lidí.

Irsko

K tvrdým opatřením se od minulého pondělí vrátili také Irové. Tamní vláda rozhodla o uzavření všech maloobchodních prodejen, které neprodávají zboží základní potřeby. Zavřít musely také kosmetické salony a kadeřnictví. Restaurace a hospody mohou nabízet jen jídlo s sebou. Až na výjimečné situace by se občané neměli vzdalovat na více než pět kilometrů od svého bydliště. Restrikce budou v platnosti ještě nejméně pět týdnů.

Belgie

„Jsme nejvíce postiženým regionem v Evropě a opravdu blízko koronavirové cunami,“ uvedl minulý týden belgický ministr zdravotnictví Frank Vandenbroucke. Ve státě s jedenácti miliony obyvatel poslední dobou přibývá až 15 tisíc infikovaných jedinců denně. Na rozdíl od Česka země navíc zažila silnou první vlnu. Bezpečnostní opatření se v Belgii v uplynulých dnech několikrát - často až chaoticky - měnila. Aktuálně zde platí zákaz nočního vycházení. Uzavřené jsou také restaurace, kavárny a amatérské sportovní soutěže. Na druhé straně kina a divadla otevřená zůstala. Dále je zde omezený počet studentů, kteří smí navštěvovat školy a děti může na volnočasové aktivity doprovázet jen jediný rodič.

Španělsko

Ve Španělsku je situace komplikovaná, neboť zde mají (podobně jako ve Velké Británii) restrikce na povel šéfové jednotlivých regionů a nikoli centrální vláda. Například v Navaře byl s platností od minulého čtvrtka na dva týdny omezen pohyb obyvatel. Lidé mohou opustit zemi jen kvůli důležitým a neodkladným záležitostem. Španělsko má stejně jako Francie již přes milion nakažených.

Slovinsko

Kvůli rostoucímu počtu nakažených koronavirem musela nedávno vyhlásit nouzový stav vláda ve Slovinsku. V malém jihoevropském státě nyní platí zákaz nočního vycházení. Obyvatelé by neměli opouštět města, ve kterých žijí. Veřejné a náboženské akce byly zrušeny. Shromažďovat se může nanejvýš šest lidí.

Řecko

Řecko se na jaře řadilo k zemím, které koronakrizi ustály nejlépe a ani teď zde situace není tak úplně dramatická. Nakažení přibývají po stovkách. Úřady ovšem nechtějí, aby se pandemie zhoršila. Největší města Atény a Soluň přistoupila k zákazu nočního vycházení od půl dvanácté večer do páté hodiny ranní. Roušky jsou povinné ve vnitřních i venkovních prostorách.