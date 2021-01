Plaga: Slohy u maturit nebudou, praktické zkoušky se prodlouží do léta | E15.cz

U maturitních zkoušek se letos podobně jako loni zruší písemné práce z povinné češtiny a cizích jazyků. Ústní zkoušky ve školách zůstanou povinné. Didaktické testy se na jaře budou konat v plánovaných termínech, na testy z jazyků bude o deset minut delší čas a na test z matematiky o 15 minut. Období školních maturit se prodlouží do 25. června, pro praktické zkoušky do 27. srpna. Praktická výuka bude možná i o letních prázdninách. Oznámil to ministr školství Robert Plaga (za ANO).

K úpravám zkoušek přistoupilo ministerstvo s ohledem na trvající výuku na dálku i další opatření proti koronaviru, která komplikují vzdělávání. Maturanti, kteří pomáhali s epidemií v nemocnicích nebo sociálních službách a neuspějí u didaktických testů na začátku května, dostanou podle ministra možnost opravit si testy 14. až 16. června. Ministerstvo jim navýší počet opravných pokusů z běžných dvou na tři. K mimořádnému termínu zkoušky v červnu se budou moci přihlásit i maturanti, kteří budou při řádném termínu testů v karanténě, uvedl ministr.

Závěrečné zkoušky učňů budou mít dvě části místo tří. Praktická zkouška bude povinná pro všechny. Zda ji doplní písemná, nebo ústní část, bude podle Plagy moci určit škola. K maturitě i závěrečným zkouškám bude připuštěn každý, kdo prospěl v prvním pololetí. Ministerstvo školám doporučí, aby se od února ve výuce u závěrečných ročníků zaměřily jen na přípravu ke zkouškám.

Čas na písemnou závěrečnou zkoušku učňů se letos prodlouží o 30 minut, tedy ze čtyř hodin na 4,5 hodiny. Podobně získají maturanti víc času na testy. Didaktický test z češtiny potrvá místo 75 minut letos 85 minut, z cizího jazyka se prodlouží ze 100 minut na 110 minut a z matematiky ze dvou hodin na 135 minut.

Praktické zkoušky maturantů se rozhodnutím ministerstva budou moci konat do 27. srpna a učňů do 31. srpna. Stejně se prodlouží termíny pro absolutoria ve vyšších odborných školách a v konzervatořích. Žáci tím mají získat čas na to, aby si stihli doplnit i praktickou přípravu, která se nyní kvůli epidemii nemůže konat.

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo 80 795 studentů, z nichž 72 751 jich má zkoušku skládat poprvé. Na společnou část maturitní zkoušky, která se dělá povinně z češtiny a dále z matematiky, nebo cizího jazyka, se chystá 77 150 studentů, z toho 70 990 je přihlášeno k prvnímu pokusu. V závěrečném ročníku učebních oborů je podle statistik ministerstva školství kolem 27 tisíc žáků. Závěrečné zkoušky se konají obvykle od začátku do konce června.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května, naplánované byly původně do 10. června. Praktické maturity začínají podle vyhlášky ministerstva od 1. dubna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.