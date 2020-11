Polní nemocnice pro nakažené koronavirem vznikla také v Brně | E15.cz

O pacienty by se staral Emergency Medical Team fakultní nemocnice s dobrovolníky. Speciální tým se šesti lékaři a 18 sestrami běžně zasahuje ve světě u neštěstí jako například zemětřesení. Pomáhat mu budou dobrovolníci.

Podle mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veroniky Plaché bude tým s dobrovolníky schopný zajistit péči asi pro 100 pacientů v doléčovací fázi covidu-19. Kdyby počet narostl, požádali by zástupci nemocnice o pomoc další speciální týmy ze zahraničí. Dřív se mluvilo o Německu, Polsku nebo Izraeli.

Důvodem vzniku záložní nemocnice je narůstající počet pacientů s covidem-19. V nemocnicích kraje je přes 1100 lidí s koronavirem a jejich počet stále stoupá. Přesto mají nemocnice pro tyto pacienty zatím ještě volná lůžka.

Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) nebo budoucí hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který by měl ve středu v čele kraje vystřídat dosluhujícího Bohumila Šimka (za ANO), doufají, že polní nemocnice nakonec nebude třeba.

Podle Vaňkové město poskytlo pro nemocnici na výstavišti v pavilonu G2 technické zázemí a bude s tím mít náklady do dvou milionů korun. "Budeme se domlouvat s fakultní nemocnicí, jestli se budeme podílet nějak na provozu. Primárně by to měla zajišťovat fakultní nemocnice. Když to budou ale vyšší částky, dovedeme si představit, že bychom na tom participovali," řekla Vaňková.

Podle Štěrby je nemocnice domluvená na poskytnutí pomoci i Kraji Vysočina a Zlínskému kraji. "Zatím nám ale stačí lůžka v naší nemocnici v Bohunicích. Už koncem minulého týdne jsme přijali desítky pacientů z nemocnic v Kroměříži, Zlíně a Uherském Hradišti," řekl Štěrba. Přesto by podle něj záložní nemocnice na výstavišti mohla v případě potřeby fungovat na doléčení pacientů z Jihomoravského kraje i z Vysočiny a Zlínského kraje. "V záložní nemocnici bude zatím dozor, který ji bude udržovat v provozu schopném stavu. Pokud se budeme blížit naplnění kapacit našich nemocnic, začne se tam přesouvat náš tým," řekl Štěrba.

Už před několika týdny však musely omezit nebo zastavit plánované operace, aby zachovaly pro potřebné pacienty volná lůžka a personál.