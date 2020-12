Očkování proti koronaviru v EU začne 27. prosince | E15.cz

Očkování proti koronaviru začne v zemích Evropské unie 27. prosince a ve dvou následujících dnech. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) chce podmínečné povolení pro první vakcínu od firem Pfizer a BioNTech vydat příští pondělí a některé unijní země již oznámily, že začnou očkovat hned po Vánocích. Podle vyjádření českého ministra zdravotnictví Jana Blatného by se první dodávky vakcíny do Česka mohly dostat kolem 28. prosince.