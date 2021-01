Poslanci rozšířili okruh podnikatelů, kteří dosáhnou na státní podporu | E15.cz

Podnikatelé v úpadku budou zřejmě moci čerpat příspěvek na podnikání postižené dopady pandemie, takzvaný kompenzační bonus, 500 korun denně, a to zpětně. Umožnit jim to má změna zákona, kterou ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Nyní ji musí ještě projednat Senát. Změna se týká jen fyzických osob - podnikatelů v úpadku. Rozšíření okruhu příjemců umožnil podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) předběžný souhlas Evropské komise, která to předtím odmítala.