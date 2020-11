PES - systém, podle kterého se budou uvolňovat opatření | E15.cz

PES a omezení byznysu Šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý varuje, že parametry protiepidemického systému znemožní základní ekonomické fungování celých sektorů ekonomiky v řádu mnoha dalších měsíců. V maloobchodě bude platit omezení počtu lidí na 15 metrů čtverečních. V prvním, nejlehčím stupni rizika budou moci na 15 metrech čtverečních provozní plochy nakupovat maximálně čtyři lidé. Ve druhém stupni se počet zákazníků snižuje na dva, ve třetím stupni bude muset mít jeden člověk 15 metrů čtverečních sám pro sebe. Toto nejpřísnější omezení bude platit i ve čtvrtém a pátém stupni při provozu vybraných prodejen se základními potřebami. Ve třetím a čtvrtém stupni rizika budou moci být otevřeny jen vybrané obchody a výdejny zboží. V provozu budou moci být v době mimo zákaz vycházení, v neděli a státní svátky nebudou moci fungovat. V případě nákupních center bude ve druhém stupni rizika omezena otevírací doba stravovacích zón a dětských koutků do 22:00. Ve třetím stupni bude v jídelnách možný prodej jen přes výdejní okna, dětské koutky budou muset být uzavřeny. Služby s provozovnou budou muset být uzavřené jen ve čtvrtém a pátém stupni rizika. V dalších stupních se budou muset řídit režimovými a organizačními opatřeními. Ubytovací služby budou moci fungovat v běžném režimu do třetího stupně rizika. Ve čtvrtém a pátém stupni bude jejich provoz omezen. Lázeňská zařízení se budou muset do třetího stupně řídit režimovými opatřeními, ve čtvrtém a pátém stupni budou moci poskytovat jen zdravotní služby. Stravovací zařízení by měla dál fungovat v omezeném režimu. V nejnižším stupni rizika bude provoz zakázán mezi půlnocí a 6:00. Ve čtvrtém a pátém stupni bude prodej možný jen přes výdejní okna. Profesionální sportovní soutěže by se už kvůli koronaviru v Česku zastavovat neměly. I v nejvyšším stupni rizika zůstávají zachovány profesionální soutěže, ale ve zvláštním režimu. Ochozy by se ale měly zaplňovat výrazně později a jen skromně. I ta nejmírnější opatření počítají s omezením na maximálně 1000 lidí venku a 500 uvnitř. Na kulturní produkce budou moci diváci chodit jen v případě, že na pětistupňové stupnici opatření proti šíření koronaviru bude platit první nebo druhý stupeň. I tak ale budou platit přísná omezení co do počtu přítomných diváků a jejich rozdělení do sektorů.