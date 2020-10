Průzkum: Polovina lidí nevychází s výplatou v průběhu měsíce | E15.cz

Polovina českých zaměstnanců nevychází s výplatou v průběhu měsíce. Problém ale není v tom, že by brali málo peněz, spíš přiznávají, že s měsíční částkou neumí ideálně hospodařit. Téměř polovina lidí tak týden před výplatou sahá k rychlým půjčkám, které je mohou přivést do problémů. Zjistil to průzkum společnosti Advanto.