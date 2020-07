Vojtěch: Opatření v Moravskoslezském kraji se možná místy zmírní | E15.cz

V Moravskoslezském kraji bylo pozitivně testovaných od začátku pandemie přes 4000 lidí. V pátek tam krajská hygienická stanice s okamžitou platností plošně zpřísnila opatření pro celý kraj, což vyvolalo vlnu kritiky.

„Dohodli jsme se s hygienou, že se do konce týdne na ta data podíváme. Když bude v okrese nulový výskyt nebo minimální, tak by se mohlo přistoupit ne třeba k úplnému rozvolnění, ale ke zmírnění pravidel,“ řekl ministr.

Podle Vojtěcha i v okrese Bruntál byl v poslední době nový případ, proto byl region zahrnutý do plošných opatření, přestože je tam od počátku pandemie jen 34 nemocných. Ve druhém nejméně postiženém okrese Nový Jičín bylo 174 nakažených. „Hygienici se budou snažit opatření lokalizovat více na postižené okresy,“ uvedl ministr. Mezi ně pak počítá i Frýdecko-Místecko nebo Ostravsko.

Za pondělí přibylo v kraji 66 nových případů, podle Vojtěcha souvisí s opakovaným testování v dolech OKD na Karvinsku. „Vypozorovali jsme, že už ten hlavní problém není u horníků, byť teď jsou nějaké záchyty, ale nejsou tak výrazné,“ uvedl. Podle něj se nákaza zjistila spíše u pendlerů, kteří jsou ale pro firmy v kraji potřeba, a proto nechce zakázat jejich vstup do ČR, řekl.

Zaměstnavatelé musí své pracovníky ze zahraničí nechat jednou za dva týdny otestovat. Podle Vojtěcha je to jedno z nejdůležitějších opatření, které v regionu platí. O častějším testování se zatím neuvažuje. „V tuto chvíli si myslíme, že je to dostatečné. Musíme brát v potaz i to, že je to zátěž pro ty zaměstnavatele,“ řekl.

Krajská hygienická stanice v pátek rozšířila protiepidemická opatření na celý kraj. V kraji se znovu musí nosit roušky v hromadné dopravě a veřejných vnitřních prostorách. Omezeny jsou návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů, provoz restaurací a barů, hromadné akce i působení takzvaných pendlerů.

Opatření a jejich okamžité uvedení v platnost vyvolaly kritiku, v pondělí se sešlo asi 2000 lidí, kteří proti nim demonstrovali. Pořadatelé kulturních akcí, které byly výrazně omezeny, zvažují podání žaloby.