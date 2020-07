V nemocnicích na Liberecku se od pátku vrací povinnost nosit roušky | E15.cz

V kraji je podle hygieniků stovka nemocných, výrazný nárůst počtu případů zaznamenali v Jablonci nad Nisou, kde je několik ohnisek a téměř čtyři desítky nemocných.

„Pro opatření ve zdravotnictví a sociálních službách jsme se rozhodli proto, že to jsou místa, kde jsou jak rizikové skupiny obyvatel, tak je tam i riziko profesionální nákazy. Další opatření, která by přicházela v úvahu, jako je nošení roušek ve veřejné dopravě nebo ve vnitřních prostorách, eventuálně další opatření, jaká můžeme sledovat v Moravskoslezském kraji nebo v jiných oblastech, by přicházela v úvahu v případě, že by situace dál eskalovala,“ doplnil Valenta. Zatím se podle něj neuvažuje ani o omezování akcí.

Ve druhé polovině června přibylo v Libereckém kraji nakažených hlavně v průmyslových podnicích v Liberci. Bylo to zejména v souvislosti se zahraničními pracovníky. Zatímco ve stotisícovém Liberci se postupně situace uklidňuje, nová ohniska jsou na Českolipsku a výrazný nárůst počtu nemocných zaznamenali hygienici na Jablonecku. Tam je podle Valenty několik ohnisek. Nemocných jsou tam téměř čtyři desítky. Celkově je podle informací z krajské hygienické stanice v kraji stovka nemocných. „Dva z nich jsou v nemocnici,“ doplnil Valenta.

Za poslední měsíc přibylo v kraji zhruba 150 případů nákazy, od začátku pandemie jich podle údajů ministerstva zdravotnictví (MZCR) testy v kraji prokázaly 352. Zhruba 70 procent lidí se vyléčilo, komplikacím spojeným s novým koronavirem podlehlo v kraji pět seniorů. Nové případy nejsou podle Valenty spojeny jen se zahraničními pracovníky.

„Někde dokážeme vysledovat souvislost, v některých případech je trasování obtížnější,“ řekl. Spektrum zdrojů je podle něj široké, je tam návaznost na zahraniční pracovníky, ale také třeba nákaza u lidí, kteří se vrátili z Francie nebo se nakazili při pracovním kontaktu ve středních Čechách.