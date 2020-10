Prymula: V pátek oznámíme zásadnější opatření proti koronaviru | E15.cz

V pátek budou podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) oznámena zásadnější opatření proti šíření nemoci COVID-19. Řekl to novinářům při podpisu memoranda o daru 50 plicních ventilátorů českým nemocnicím. Ještě v neděli avizoval jen mírnější omezení. V pondělí také vláda projedná možnost povolat na pomoc nemocnicím mediky.

Úterní rekordní nárůst o 4457 nových případů nákazy označil ministr za nepříliš příznivý. „Jsme v situaci poměrně intenzivního růstu. Proto je zřejmé, že musíme v pátek přijmout opatření, která budou už zásadnějšího rázu. Musí vést k tomu, abychom křivku oploštili, protože při takovýchto nárůstech bychom v horizontu tří týdnů ohrožovali kapacitu našeho (zdravotního) systému,“ uvedl.

Prymula poté v ČT24 řekl, že lidé mohou očekávat tvrdá opatření na čtrnáct dnů, pak budou dva týdny rozvolňována. „Na dobu čtrnácti dnů předpokládejme, že se vše zpřísní,“ řekl. Opatření se podle něj dotknou volnočasových aktivit, nikoli ekonomiky. Podrobněji omezení nespecifikoval.

Naznačil, že se budou týkat počtu lidí, kteří se mohou setkávat. V regionech, jež jsou nyní na semaforu červené, musí být opatření tvrdší a lidé mohou čekat zpřísnění. „Žádné lockdowny Prahy ani jiných měst nebudou,“ zdůraznil. Kromě Prahy je na semaforu červené ještě Uherskohradišťsko.

Nový balíček opatření, který představí v pátek, je podle Prymuly z 95 procent hotov. Ministerstvo ho projednává se členy vlády, dotčenými ministry a Prymula předpokládá, že ve čtvrtek bude balíček opatření projednávat i s opozicí. S předsedy sněmovních stran chce o situaci s koronavirem mluvit ve čtvrtek premiér na videokonferenci, řekl dnes při zahájení pléna Sněmovny předseda lidovců Marián Jurečka.

Kapacity zdravotnictví je podle něj třeba posílit. Vláda se bude proto zabývat návrhem na povolání mediků na pomoc nemocnicím v rámci nouzového stavu. V dokumentu, kterým vláda nouzový stav vyhlásila, tato možnost výslovně uvedená není.

„Nouzový stav nevyžaduje, aby to bylo explicitně uvedeno v textu, jak jsem byl informován právníky. Vznikne na to další samostatný právní akt, který to umožní, dnes ráno jsme o tom jednali,“ doplnil ministr. Podle něj je třeba v příštích třech týdnech, které považuje za kritické, kapacitu posílit a epidemickou křivku ohnout. „Využijeme veškerých možností,“ dodal.

Úterní nárůst o téměř 4500 nově pozitivně testovaných překonal dosud nejvyšší o skoro 700 případů. Od březnového začátku epidemie tak již bylo v zemi potvrzeno přes 90 tisíc případů nákazy, více než polovina z nich za měsíc září. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Roste také počet lidí, kteří potřebují hospitalizaci.