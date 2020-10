Prymula: Virová nálož v populaci je značná, opatření zpřísníme | E15.cz

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý ve Sněmovně prohlásil, že i za současných restrikcí je kontaktů mezi lidmi stále příliš mnoho a platná omezení se často nedodržují. Nově přijatá opatření by tak měla snížit počet kontaktů mezi lidmi. Úplný lockdown na stole podle Prymuly zatím není.

Podle zjištění Seznam Zpráv Prymula vládě navrhne, aby se uzavřely obchody a služby, například kadeřnictví. „Mělo by to být jako na jaře. Zavřené služby a obchody, vyjma potravin a drogerií. Když nic neuděláme, tak nám to ty špitály zničí,“ řekl serveru jeden z účastníků jednání.

„V poslední době se nákaza dostává do zranitelných skupin seniorů, kde dochází k šíření nemoci. Naše kroky by měly vést k tomu, abychom snížili reprodukční číslo i virovou nálož v populaci, která je značná,“ uvedl Prymula ve Sněmovně.

Ministři budou ve středu jednat formou videokonference znovu už po dvou dnech. V pondělí rozhodli, že od středy bude povinné nosit roušku i venku na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému, s výjimkou členů jedné rodiny, nebo sportování. Povinné budou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny.

V pondělí Prymula řekl, že tento týden vláda nebude diskutovat o případném celkovém uzamčení země, takzvaném lockdownu. „Základní opatření by měla platit minimálně 14 dnů, abychom věděli, že mají nějaký dopad. Nemyslím si, že by to bylo ve středu nebo kdykoliv tento týden,“ řekl v pondělí. Za základní opatření, které platí od minulé středy, ministr označil uzavření škol a restaurací, přerušení sportovního a kulturního života a omezení shromažďování na šest osob.

Prymula v úterý označil za logické, že bude muset zřejmě představit vládě přísnější opatření. Nezbývá podle něho příliš času. „Na vrcholovou kapacitu, kterou už těžko ovlivníme, protože tady je doběh nějakých deseti až 14 dnů, že se dostaneme podle předpokladů se špičkou někdy 11. listopadu,“ uvedl ministr. Potřeba může být tou dobou 9000 až 11 tisíc standardních lůžek nebo lůžek s kyslíkem a 1500 až 3000 lůžek intenzivní péče pro pacienty se zvlášť těžkým průběhem onemocnění COVID-19.

V pondělí přibylo v Česku dalších 89 úmrtí lidí nakažených koronavirem, což je nejvyšší počet obětí za jediný den od začátku epidemie. S covidem dosud v zemi zemřelo 1600 lidí. Laboratoře k úternímu večeru potvrdily přes 6800 pozitivních testů, což je také dosavadní rekord. V nemocnicích se s nákazou nyní léčí 4064 lidí, ve vážném stavu je 634 z nich.

Pro případ, že nebudou stačit kapacity klasických zdravotnických zařízení, staví vojáci v areálu výstaviště v pražských Letňanech záložní polní nemocnici. Pokud se využije, bude mít charakter nemocnice následné péče, umístěni v ní budou pacienti na doléčení. Sloužit by také mohla pro pacienty, kteří ještě budou v karanténě.