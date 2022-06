Cesta autem do Chorvatska 2022: Cena, poplatky, trasa, co s sebou | E15.cz

Chorvatsko dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace. Každoročně se tam vypraví statisíce Čechů, které láká nejen dobrá dostupnost – cesta z Prahy do severochorvatské Rijeky trvá něco přes osm hodin – ale také rozmanitost země. Díky množství zajímavých ostrovů a regionů si tam přijdou na své milovníci přírody, památek i moře.

Chorvatská republika je jedním ze států bývalé Jugoslávie. Leží na Balkánském poloostrově omývaném Jaderským mořem, ve kterém je rozeseto množství chorvatských ostrovů. Země je od roku 2013 členem Evropské unie a dlouhodobě usiluje o připojení k Schengenskému prostoru.

Rada Evropské unie koncem loňského roku shledala, že Chorvatsko splnilo podmínky, ale připojení musí být jednomyslně schváleno členskými státy. V minulosti proti vstupu vystupilo Slovinsko, s nímž má Chorvatsko nedořešené hraniční spory. Zda budou Češi jezdit do Chorvatska zcela bez hraničních kontrol, zůstává tedy otázkou.

Kdy cestovat: Jaký měsíc vybrat pro dovolenou u moře?

Největší nápor turistů zažívá Chorvatsko přirozeně v červenci a srpnu, kdy průměrné teploty činí 26 až 30 stupňů a Jaderské moře se vyhřívá na příjemných 24 až 26 stupňů. Pokud dáváte přednost mírnějším teplotám a aktivnější dovolené, může být vhodnější dobou pro návštěvu první polovina června nebo září. Kromě příjemnějších teplot bude v letoviscích i méně lidí.

Teplotu vzduchu může ovlivnit výběr destinace. Zpravidla platí, že čím jižněji se vypravíte, tím tepleji budete mít. O něco nižší teploty panují na jednotlivých ostrovech. Teplotní rozdíly sice nejsou veliké, přesto se vyplatí vzít je při plánování v potaz.

Kam v Chorvatsku na dovolenou?

Chorvatsko nabízí stovky krásných míst a malebných zákoutí. Najdete tam hory, národní parky s krásnou přírodou, historická města, rybářské vesničky, dlouhé oblázkové pláže plné slunečníků i menší zátoky, které budete mít jen pro sebe. Záleží jen na tom, co od dovolené očekáváte a kam se vypravíte. Tady je pár velmi oblíbených míst:

Poreč – přístavní město na západním pobřeží Istrie, poloostrova vybíhajícího do Jaderského moře, které nadchne milovníky historických památek, rodiny s dětmi i příznivce plážového odpočinku ve stínu vzrostlých borovic.

– přístavní město na západním pobřeží Istrie, poloostrova vybíhajícího do Jaderského moře, které nadchne milovníky historických památek, rodiny s dětmi i příznivce plážového odpočinku ve stínu vzrostlých borovic. Ostrov Krk – nejsnáze dostupný ostrov, který je s pevninou spojen silničním mostem. Patří mezi největší chorvatské ostrovy. Návštěvníkům nabízí krásné pláže situované především na jižním pobřeží, historické památky nebo třeba i vyhledávanou krápníkovou jeskyni Biserujka.

– nejsnáze dostupný ostrov, který je s pevninou spojen silničním mostem. Patří mezi největší chorvatské ostrovy. Návštěvníkům nabízí krásné pláže situované především na jižním pobřeží, historické památky nebo třeba i vyhledávanou krápníkovou jeskyni Biserujka. Plitvická jezera – národní park, jehož návštěvu by neměli vynechat obdivovatelé krásné přírody a filmů o Vinnetouovi. Dechberoucí podívaná na soustavu šestnácti jezer propojených řekami, vodopády a kaskádami ovšem nadchne i ty návštěvníky, kteří filmům o neohroženém náčelníkovi Apačů příliš neholdují.

– národní park, jehož návštěvu by neměli vynechat obdivovatelé krásné přírody a filmů o Vinnetouovi. Dechberoucí podívaná na soustavu šestnácti jezer propojených řekami, vodopády a kaskádami ovšem nadchne i ty návštěvníky, kteří filmům o neohroženém náčelníkovi Apačů příliš neholdují. Primošten – menší město, které si turisté oblíbili pro jeho historické uličky, olivové háje, vinice i krásné pláže.

– menší město, které si turisté oblíbili pro jeho historické uličky, olivové háje, vinice i krásné pláže. Split – se svými 180 tisíci obyvatel je druhým největším městem Chorvatska. Návštěvníkům nabízí vše od starobylých památek přes vyhlášené restaurace až po několik pláží a městských koupališť. Pro řadu návštěvníků je Split výchozím bodem pro návštěvu okolních ostrovů, protože právě odsud odjíždějí trajekty na Hvar, Brač nebo Korčulu.

– se svými 180 tisíci obyvatel je druhým největším městem Chorvatska. Návštěvníkům nabízí vše od starobylých památek přes vyhlášené restaurace až po několik pláží a městských koupališť. Pro řadu návštěvníků je Split výchozím bodem pro návštěvu okolních ostrovů, protože právě odsud odjíždějí trajekty na Hvar, Brač nebo Korčulu. Makarska – proslulé letovisko, které je centrem stejnojmenné chorvatské riviéry. Je také významným lázeňským městem a výchozím bodem pro výlety k působivým horským vrcholům pohoří Biokovo.

– proslulé letovisko, které je centrem stejnojmenné chorvatské riviéry. Je také významným lázeňským městem a výchozím bodem pro výlety k působivým horským vrcholům pohoří Biokovo. Dubrovník – historické jihodalmatské město s mohutným opevněním, které od zbytku Chorvatska odděluje krátký úsek Bosny a Hercegoviny, patří k dalším významným letoviskům a podle mnohých také k nejkrásnějším místům Středomoří.

Doklady a peníze

Každý stát má svá specifika a Chorvatsko není výjimkou. Proto je při cestě na dovolenou nutné zabalit i jiné věci než jen plavky, ručník a letní oblečení. Chorvatsko je členem Evropské unie, takže na cestu stačí občanský průkaz. Víza ani jiné doklady nejsou potřeba, stejně jako není třeba vyřizovat mezinárodní řidičský průkaz, stačí ten český. Jen si pro jistotu včas zkontrolujte platnost dokladů.

Děti a doklady

Pokud cestujete s dětmi, nezapomeňte, že od roku 2012 už musejí mít vlastní cestovní doklad, tedy pas nebo občanský průkaz.

Cestování se psem

Na potřebné doklady potom nezapomeňte ani v případě, že berete na dovolenou psa, který musí mít čip a platné očkování proti vzteklině. Obě skutečnosti by měly být zaznamenány v cestovním dokladu, který se oficiálně nazývá Pas zvířete v zájmovém chovu.

Peníze a měna

Kromě dokladů se na dovolené jistě hodí i peníze. Letos naposledy se platí chorvatskými kunami, od ledna příštího roku přejdou Chorvaté na euro. Na většině míst samozřejmě lze platit kartou, vždy je ale lepší mít nějakou hotovost. České směnárny mají chorvatské kuny běžně v nabídce, aktuální kurz se pohybuje kolem 3,29 koruny.

Autem do Chorvatska – kudy jet?

Cestovat lze letadlem, vlakem či autobusem, ale většina českých návštěvníků vyráží vlastním autem. Tras je hned několik, ty nejznámější a nejoblíbenější procházejí Rakouskem a Slovinskem, některé i Maďarskem. Vždy je důležitá především výchozí pozice.

Pokud vyrážíte z Prahy a okolí , nejkratší (avšak ne nejrychlejší) cesta vede přes České Budějovice, Linec, Salzburg, Villach a Lublaň. Na této trase je třeba počítat s platbou za tunely. O něco rychlejší a mezi Čechy oblíbenější možností je trasa přes Vídeň, Štýrský Hradec, Maribor a Záhřeb. Výhodou je, že tato trasa nevede přes zpoplatněné tunely.

, nejkratší (avšak ne nejrychlejší) cesta vede přes České Budějovice, Linec, Salzburg, Villach a Lublaň. Na této trase je třeba počítat s platbou za tunely. O něco rychlejší a mezi Čechy oblíbenější možností je trasa přes Vídeň, Štýrský Hradec, Maribor a Záhřeb. Výhodou je, že tato trasa nevede přes zpoplatněné tunely. Jihočeši a Západočeši mohou využít podobnou trasu, jen přes České Budějovice a Linec. Dále už je to stejné. Na této trase už ovšem na placené tunely narazíte.

mohou využít podobnou trasu, jen přes České Budějovice a Linec. Dále už je to stejné. Na této trase už ovšem na placené tunely narazíte. Pro řidiče vyjíždějící z Moravy je zajímavou variantou trasa vedoucí přes Bratislavu a maďarské Szombathely do Záhřebu. Cestou neprojíždíte žádným z placených tunelů.

Poplatky: Dálniční známka a mýto

Ať už si vyberete jakoukoli trasu, vždy projíždíte několika zeměmi. Je tedy třeba počítat s nákupem dálničních známek. Na některých trasách narazíte na zpoplatněné tunely, které vyjdou na přibližně 15 až 20 eur za jednu cestu. Můžete si samozřejmě vybrat objízdné trasy, cesta je pak ale mnohem delší, časově náročnější a její plánování rozhodně složitější. Jaké jsou ceny dálničních známek v roce 2022?

Česká republika – elektronické dálniční známky s desetidenní (310 korun), třicetidenní (440 korun) nebo roční (1 500 korun) platností, které je možné zakoupit na webu eDalnice, popřípadě na pobočkách České pošty nebo čerpacích stanicích.

Desetidenní Třicetidenní Roční 310 Kč 440 Kč 1500 Kč

Rakousko – elektronické i papírové kupony s desetidenní (9,6 eura), dvouměsíční (28,2 eura) nebo roční (93,8 eura) platností. Papírové známky zakoupíte u hraničních přechodů a na čerpacích stanicích, elektronické kupony je možné uhradit online.

Desetidenní Dvouměsíční Roční 9,6 € 28,2 € 93,8 €

Slovinsko – od roku 2022 už jen elektronické dálniční známky se sedmidenní (15 euro), měsíční (30 euro) nebo roční (110 euro) platností, jež je možné zakoupit online nebo na vybraných čerpacích stanicích.

Sedmidenní Měsíční Roční 15 € 30 € 110 €

Slovensko – elektronické dálniční známky s desetidenní (10 eur), třicetidenní (14 eur) nebo roční (50 eur) platností, které je možné zakoupit online, případně na čerpacích stanicích, pobočkách pošty nebo samoobslužných automatech u hranic.

Desetidenní Třicetidenní Roční 10 € 14 € 50 €

Maďarsko – elektronické známky s desetidenní (3820 forintů), měsíční (5210 forintů) nebo roční (46 850 forintů) platností, které je možné zakoupit online, případně na čerpacích hranicích a hraničních přechodech.

Desetidenní Měsíční Roční 3820 Ft 5210 Ft 46 850 Ft

Chorvatsko – nekupuje se klasická dálniční známka, ale je třeba zaplatit mýtné, jehož výše se odvíjí od délky projetého úseku. Mýtné je možné platit hotově nebo kartou, alternativně si lze pořídit elektronickou palubní jednotku ENC určenou pro platbu mýtného. V nabídce jsou potom výhodnější balíčky, díky nimž můžete mít chorvatské mýtné o něco levnější. Více informací o mýtném a jeho platbách najdete na oficiálních chorvatských stránkách.

Cena benzinu a nafty – kde můžete výhodně natankovat?

Se zvyšujícími se cenami pohonných hmot je třeba počítat také s tím, že i běžná cesta autem bude oproti předchozím výletům o něco dražší. Přímo v Chorvatsku jsou ceny srovnatelné s Českou republikou. Pokud chcete alespoň pár korun ušetřit, vyplatí se natankovat ve Slovinsku. Za litr benzinu tam zaplatíte méně než v Česku.

Naopak se zkuste vyhnout tankování v Rakousku, kde za benzin zaplatíte více. Aktuální ceny sledujte v průběžně aktualizované infografice anebo v tabulce níže. Obecně platí, že ceny pohonných hmot jsou přímo u dálnic výrazně vyšší než mimo ně.

Země Benzin/EUR* Nafta/EUR* České republika 1,93 1,93 Rakousko 2,09 2,07 Slovensko 1,91 1,86 Maďarsko 1,23 1,47 Slovinsko 1,56 1,67 Chorvatsko 1,83 1,84 *Průměrné ceny pohonných hmot aktualizované k 20.6.

Tolerance alkoholu za volantem

Chorvatsko je v tomto ohledu o něco benevolentnější než Česká republika. Platí tady tolerance alkoholu za volantem do 0,5 promile. I tady ovšem existují výjimky, kdy je třeba dodržovat striktní nulu. Týkají se řidičů do 24 let, řidičů vozů nad 3,5 tuny a profesionálních řidičů.

Cestovní pojištění do Chorvatska

Zvažujete, jestli si na dovolenou vyřizovat cestovní pojištění? Někdo se při svých cestách po Evropské unii spoléhá jen na českou kartičku zdravotní pojišťovny. Ta garantuje stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče, jaké má občan dané členské země v rámci svého zdravotního pojištění. Je ale třeba počítat s tím, že spoluúčast může být někde skutečně vysoká, hradí se navíc pouze nezbytná zdravotní péče.

Pokud tedy chcete mít jistotu, že jste skutečně chráněni přede všemi riziky, vyplatí se zřídit cestovní pojištění, které kromě krytí léčebných výloh a úrazového pojištění často zahrnuje také pojištění odpovědnosti za škodu. Cena pojištění se potom odvíjí od výše krytí, ovlivňuje ji ale i řada dalších faktorů. Proto se vždy vyplatí porovnat si nabídky od jednotlivých pojišťoven.

Jaká je situace na hranicích?

Při cestě do Chorvatska je třeba využít mezinárodní hraniční přechody. Využíváním menších hraničních přechodů byste mohli porušit zákon a v případě kontroly by vám nebyl umožněn vstup do země. Chorvatsko zatím není součástí Schengenského prostoru, na hranicích tedy stále probíhají kontroly.

Zejména ve dnech, kdy na cestu vyrazí mnoho řidičů, se na hranicích mohou tvořit dlouhé kolony. Hustší doprava bývá začátkem prázdnin a během víkendů.

COVID-19 v Chorvatsku

Zdá se, že letošní sezona už bude bez proticovidových opatření. Od 1. května 2022 Chorvatsko zrušilo covidová opatření týkající se vstupu na své území. Není proto nutné prokazovat bezinfekčnost ani vyplňovat příjezdový formulář. Na místě potom platí už jen povinnost nosit roušky nebo respirátory ve všech zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. Ostatní opatření byla zrušena.