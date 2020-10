Restauratéři narazili s kompenzacemi u Havlíčka, zkoušejí Babiše | E15.cz

„Zatím neuvažujeme o specifické podpoře. Nedošlo k větším plošným zásahům, některé restaurace fungují velmi dobře,“ sdělil Havlíček deníku E15. „Uznávám, že třeba v Praze je s ohledem na výrazně nižší počet cizinců situace horší, jsou ale zase regiony a místa, kde větší problém není,“ dodal s tím, že pomoc by měla přijít od příslušných měst a obcí. Na centrální úrovni chce vláda podle něj pomoci marketingovou kampaní. Ta však podle šéfa Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka nestačí.

„Měl by se vytvořit program pro gastronomická zařízení. Nechceme to plošně, pomoc by měla směřovat těm, kterým propadly tržby o padesát procent,“ řekl Stárek s tím, že v Rakousku funguje podobný model. „Tyto podniky by měly mít nárok na nějakou poměrnou částku z daní, které odevzdaly státu v loňském roce,“ řekl.

V Česku působí zhruba 35 tisíc gastronomických zařízení a netýká se to jen restaurací. Například cateringové firmy jsou podle šéfa asociace v hlubokém propadu, protože se nekonají žádné akce.

Podobně mluví také Asociace malých a středních podniků, která v úterý zveřejnila svůj Národní program pro gastronomii. Kromě prodloužení programu Antivirus, snížení DPH na stravovací služby, celostátní marketingové kampaně požaduje také dotační tituly na rozvoj gastronomie.

„Gastronomie, stejně jako hotely a lázně, potřebuje pomoc vlády, jinak hrozí krachy a propuštění až čtyřiceti tisíc zaměstnanců. V sázce je také podnikání a živobytí desítek tisíc podnikatelů, kteří postupně ztrácejí motivaci a ochotu provozovat za současné situace hospody a restaurace,“ řekla ředitelka asociace Eva Svobodová.

Obě asociace se již obrátily na premiéra Andreje Babiše (ANO) a v příštích týdnech hodlají vyjednávat s dalšími členy kabinetu. „V pondělí jsem s panem Babišem hovořil. Dohodli jsme se, že přijdeme s partnery s nějakým společným návrhem a představíme ho vládě. Takže bych to nebral jako uzavřenou záležitost,“ komentoval Havlíčkova slova Stárek.

V současnosti mohou podnikatelé čerpat peníze z programu Antivirus na mzdy svých zaměstnanců, stále také běží záruční program Covid III, ve kterém lze požádat o státem zaručené úvěry. Vláda kromě toho v posledních měsících umožnila odložit úvěry, nájmy či čerpat dotaci na nájemné.

Kromě toho vzniklo několik programů pro různé sektory. V minulých měsících mohli čerpat speciální dotaci podnikatelé v kultuře, sportu, ubytování a lázních. Chystá se pomoc pro železniční a zájezdové dopravce. Kromě restauratérů požadují peníze také například pořadatelé kongresů a veletrhů. Někteří ekonomové upozorňují, že by stát měl přestat dotovat jednotlivé sektory a zaměřit se na trvalejší prostředky, například uzákonění kurzarbeitu.