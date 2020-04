S pomocí se nekšeftuje. Hanba by nás fackovala, říká šéf značky Bushman | E15.cz

Na mnoha scénách v posledních dnech zaznívá, že nás koronavirus přes všechny ztráty nakonec také ledacos naučí. Mimo jiné posiluje sociální cítění, pocit sounáležitosti a naléhavě připomíná, že smyslem naší existence není pouze zvyšovat obrat. Hybatelé české ekonomiky, stejně jako malé firmy, se zapojují do boje proti světové pandemii a mnohdy tímto způsobem utrácejí nemalé prostředky. Ukázkovým příkladem je značka outdoorového oblečení Bushman.

Skupiny J&T a EPH spojené s významným českým podnikatelem Danielem Křetínským už do Česka a na Slovensko dodaly tuny ochranných prostředků, mimo jiné více než 1,5 milionu chirurgických roušek, 800 tisíc respirátorů nebo 30 tisíc ochranných obleků. Podobně se snaží pomoct další miliardáři a jejich silné investiční skupiny.

Pomoc nabízejí ale i menší firmy a značky. Do centrály výrobce a prodejce oblečení Bushman přivezl 1. dubna kamion dodávku 122 tisíc roušek a 79,5 tisíce respirátorů KN 95. Představitelé české firmy materiál objednali v Číně, kde mají dlouholeté kontakty. Část ochranných pomůcek plánují rozdat a část za pořizovací cenu přeprodat svým obchodním partnerům a státním institucím.

Ve chvíli, kdy byl podnik nucen ze dne na den uzavřít všechny kamenné prodejny, rozhodlo se vedení firmy, že budou pomáhat těm, kdo to potřebují. „Měli jsme dvě možnosti: sedět na zadku a bědovat, nebo se pokusit pomoct. Svět nespasíme ani nemůžeme suplovat stát, sami máme dost svých starostí. Je pro nás ale důležité, abychom v této době obstáli se ctí,“ říká zakladatel značky Bushman Jindřich Melichar.

Předem zaplatil zhruba pět milionů korun, o výdělku přitom nemůže být řeč. „S pomocí se nekšeftuje, to by nás hanba fackovala,“ říká znovu Melichar. Tím však aktivita jeho firmy nekončí. Minulý týden nabídla jak svým zákazníkům, tak široké veřejnosti kvalitní bavlněné plátno na šití roušek. Něco okolo dvou kilometrů materiálu bylo rozebráno během necelých pěti hodin. V rámci akce plátno zdarma rozváželi role látky mimo jiné i do nemocnic, zoologických zahrad či neziskových organizací.

Zapojují se i další. Roušky vyráběly a vyrábí podobně jako Bushman další domácí oděvní výroba Adler. Jihočeská Madeta denně věnuje ke každému nákupu, které zástupci Nadace Jihočeské naděje rozvážejí seniorům, vždy jeden vybraný mléčný výrobek zdarma. A pozadu nezůstávají ani tuzemské pobočky zahraničních podniků. Unilever v Česku a na Slovensku podpořil nemocnice a domovy seniorů dezinfekčními prostředky, McDonald´s nabízí záchranářům, hasičům i policistům kávu nebo nápoj zdarma, Nestlé už věnovalo potraviny v hodnotě jednoho milionu korun a tak dále.