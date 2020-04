Kompenzační bonus pro OSVČ bude MF vyplácet až do konce omezení | E15.cz

Živnostníci a podnikatelé, které zasáhla opatření přijatá kvůli koronaviru, budou dostávat kompenzační příspěvek i po 30. dubnu, a to až do konce všech omezení. Měl by jako nyní činit 500 korun za den. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Šéfka rezortu financí také nevyloučila, že i kvůli dalším kompenzacím v rámci programu Antivirus možná bude muset předložit nový návrh zákona o státním rozpočtu s vyšším plánovaným deficitem.