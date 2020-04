Schillerová naštvala fotbalisty. Prohlásila, že nemají na podporu pro OSVČ morální nárok | E15.cz

Ministryně financí Alena Schillerová se nedávno v Senátu podivila nad tím, že by o bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun měli žádat i profesionální fotbalisté. „Nechám to na těch fotbalistech a na jejich morálním přístupu, jestli si chtějí přijít říct. Myslím si, že by neměli,“ uvedla při debatě. Pobouřila tím zástupce hráčů, podle kterých většina z nich nepobírá ani průměrnou mzdu.