Boj o | E15.cz

Sedm milionů korun dosud vybrala od lidí iniciativa Zachraň hospodu, kterou na počátku dubna spustil Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci se sedmi velkými pivovary i výrobci lihovin a nealko nápojů.

Lidé mohou prostřednictvím stránek projektu nakoupit vouchery na jídlo a pití u svých oblíbených hospod a poté, až se otevřou, je v nich mohou utratit. Podniky tak nyní, když musejí mít zavřeno a přišly o tržby, získají alespoň nějaké peníze na svůj provoz a zaplacení mezd, nájmů a energií. K dnešnímu dni se podle údajů svazu zapojilo téměř dva tisíce podniků a tři tisíce lidí.

V České republice působí řádově 50 tisíc gastronomických zařízení a z toho více než 30 tisíc představují hospody a restaurace. Vzhledem k propadům tržeb už mnozí provozovatelé začali propouštět a čekají, co bude dál.

„To, kolik zařízení bude nuceno zavřít trvale, bude záležet na délce trvání současných opatření a na tom, jak účinné budou podpůrné programy od vlády. Každopádně se to může týkat stovek až menších tisíců restaurací,“ řekla výkonná ředitelka svazu pivovarů Martina Ferencová nedávno v rozhovoru pro server E15.cz.

Už měsíc také funguje projekt na podporu minipivovarů Zachraň pivo, který spustili lidé spojení s pivovarem Kytín. Podstatou je, že lidé mají možnost nakupovat skladové zásoby piva přímo u výrobců či přes jejich výdejní místa. Pokud by totiž menší producenti vyrábějící často nepasterizovaná piva s krátkou dobou spotřeby tato piva neprodali, museli by je vylít.

Na začátku byla ani ne desítka producentů, přede dvěma týdny jich bylo dvě stě a nyní počet zúčastněných menších producentů stoupl na tři sta. S tím stoupá i počet piv, která je podle propočtů této inicitivy možné „zachránit“ před vylitím do stoupy. Přede dvěma týdny jich bylo asi 6,5 milionu, nyní je to ještě o tři miliony půllitrů více.

„Nárůst počtu piv je způsobem zalistováváním nových pivovarů, protože jsme otevřeni pro každého, kdo o registraci požádá,“ říká Michal Pomahač, jeden z těch, kteří za projektem stojí. „V současné chvíli jsme odbavili 9000 objednávek v celkové hodnotě přes tři a půl milionu korun,“ dodal.

Do projektu se zapojil například pivovar Hostomice pod Brdy. „Vzhledem k tomu, že jsme prodávali výhradně pivo v sudech, tedy do hospod, klesly nám ze dne na den tržby na nulu. Jakákoliv iniciativa, která by tento stav změnila, tak byla vítána,“ uvedl sládek a majitel pivovaru Štěpán Kříž.

Pivo si u něj dokonce objednávají i lidé, kteří si jej domů běžně nekupovali. „Prostě nám chtějí pomoci. Díky tomu jsme na nějakých třetinových tržbách, než bychom byli za běžných podmínek. To nám snad umožní přežít. I tak budeme mít ztrátu na tržbách v milionech,“ dodal Kříž.