Schillerová po kritice upraví vyplácení 25 tisíc živnostníkům. Opozice navrhuje klouzavou podporu | E15.cz

Jednorázový příspěvek pro živnostníky, které postihla vládní opatření kvůli epidemii koronaviru, opět dozná změn. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to oznámila den poté, co se vláda na podpoře ve výši 25 tisíc korun dohodla. Vládní podporu kritizovala řada dotčených živnostníků, opozice a dokonce i premiér Andrej Babiš (ANO). Program, který kabinet nazval „pětadvacítka“, bude schvalovat přiští týden sněmovna.

Program je podle kritiků příliš složitý, podnikatelé musí splnit mnoho podmínek a podpora je navíc jednorázová a nemyslí na nadcházející měsíce. „Vůči živnostníkům je to krutý výsměch vzhledem k fixním nákladům, které většina z nich má,“ řekl poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09). „Usilovně jednáme s ostatními opozičními stranami o alternativním návrhu, který by pomohl českým živnostníkům toto období ekonomicky zvládnout,“ dodal.

Starostové například navrhují jít cestou klouzavé podpory, tedy že by stát vyplácel pět tisíc korun za každých deset dnů uzavření provozoven. Stát by také měl podle opozice hradit živnostníkům část fixních nákladů. Občanští demokraté míní, že by stát měl v první fázi pomoci všem živnostníkům plošně a ve druhé fázi pak podle vzniklých škod.

Úpravy po vlně kritiky požaduje i Babiš. „Pětadvacítka se ministerstvu financí moc nepovedla. Je to moc složité,“ řekl premiér. Jeho vláda se v úterý shodla na tom, že na 25 tisíc korun budou mít nárok živnostníci, kteří splní celou řadu podmínek, jako třeba meziroční pokles tržeb za první čtvrtletí o deset procent nebo loňské minimální hrubé příjmy ve výši 180 tisíc korun.

Žadatelé musejí také až na výjimky vykonávat živnost jako hlavní činnost a nesmějí v době žádosti pobírat nemocenskou nebo dávky v nezaměstnanosti. Řada živnostníků se přitom v posledních dnech hlásila na úřadech práce. Významný pokles tržeb navíc zaznamená řada z nich až v dalším čtvrtletí.

Ke kritice se přidali i vládní sociální demokraté, kteří požadují rozšíření podpory pro více lidí. „ČSSD podpoří ve sněmovně takový návrh, který umožní vyplacení podpory všem živnostníkům, kteří nejsou současně zaměstnáni či nemají další výrazný vedlejší příjem,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

Schillerová už přislíbila, že program znovu upraví. „Našim záměrem nebylo ho znepřístupnit, ale najít co nejspravedlnější model,“ uvedla ministryně, která dříve uvažovala o nižší podpoře ve výší 15 tisíc korun a pro ještě menší okruh lidí. „Pokud se nezanedbatelná část zasažených živnostníků do kritérií z různých důvodů nevešla, tak program spravedlivý nebyl. Pracujeme na úpravě,“ dodala bez dalších podrobností. Podnikatelé by podle Asociace malých a středních podniků uvítali strategii a výhled pomoci do dalších měsíců.