Ústřední krizový štáb povede Hamáček. Prymula má řešit chytrou karanténu | E15.cz

Hamáček, který dosud v rámci rezortu vnitra zařizoval především nákup ochranných pomůcek a jejich distribuci, bude nově řídit vládní boj proti šíření epidemie koronaviru. „Posouváme se do další fáze. Je třeba, aby opatření, která příjímáme, byla metodicky řízena a byla připravována na jednom místě," uvedl Hamáček. „Ministerstvo zdravotnictví bude plnit roli, ke kterému je určeno. Ministerstvo vnitra teď převezme řízení a jako krizový rezort jsme připraveni pokračovat v práci štábu," dodal ministr.

Hamáček chce zřídit v rámci štábu pracovní skupiny, zejména se zaměří na distribuci ochranných pomůcek a na situaci v domovech důchodců. Jedna pracovní skupina se má zaměřit na spolupráci s českými výrobci ochranných pomůcek.

Hamáček o post usiloval již od zřízení štábu a odkazoval přitom na krizový zákon, podle kterého má orgán vést ministr vnitra nebo obrany. Premiér Andrej Babiš (ANO) však byl proti, prosadil změnu statutu štábu a do jeho čela jmenoval náměstka ministra zdravotnictví Prymulu.

Byl za to kritizován opozicí, podle které Prymula nenese na rozdíl od Hamáčka politickou odpovědnost. „Ministr Hamáček, který byl před týdnem zašlapán do země a přehlasován ministry za ANO, se vrací na místo, kde má správně být už několik týdnů," reagoval na změnu šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Vláda kromě toho v pondělí zvažovala zřízení hospodářského krizového štábu na řešení ekonomických dopadů vládních nařízení. Kabinet nakonec od nápadu upustil. „Nakonec jsme to na vládu nedali, nebudeme vytvářet další orgán. Máme zde už Ústřední krizový štáb, vše řeší denně vláda. Pojede to v režimu ministerstva průmyslu a obchodu a ostatních resortů. Náplň aktivit se nemění," uvedl Havlíček.

Prymula bude mít z pozice šéfa Centrálního řídícího týmu COVID-19 chytrou karanténu, přípravu nemocnic, otázku léků, laboratoří či zabezpečení lůžek.

Projekt chytré karantény se od pondělí začíná testovat na jižní Moravě. Jeho základem je zmapování pohybu nakaženého člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Armáda vytvoří mobilní týmy odebírající vzorky od lidí, kteří se dostali do kontaktu s infikovaným. Pokud se projekt osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku.