V Německu bují kvůli pandemii práce načerno, vládě to nevadí | E15.cz

Dlouhé roky ji se svými spolupracovníky vytváří ekonom Friedrich Schneider, emeritní profesor Univerzity Jana Keplera v rakouském Linci, který i na konci loňského roku publikoval svá zjištění v deníku Welt. Podle nich se podíl šedé ekonomiky v Německu loni meziročně zvýšil na 11,4 procenta HDP, což odpovídá sumě 380 miliard eur. V roce 2019 to bylo jen 9,1 procenta.

Celkově tedy práce načerno během koronakrize objemově vyskočila o zhruba 70 miliard eur, které se dostanou k lidem, aniž by je viděl stát a jeho statistická, daňová a pojišťovací ramena. O práci během koronakrize přišel personál v restauracích a hotelech, myči nádobí, uklízečky, kuchařská výpomoc. Tito lidé neměli trvalé smlouvy, a nemohli být zařazeni do systému kurzarbeitu. Zůstali tedy na podpoře, čekají na obnovení provozu a při tom si vydělávají příležitostnou brigádou načerno.

Podobně svou tristní situaci řeší další profese, které koronakrize zasáhla. Například lidé, kteří se do té doby živili v turistickém průmyslu nebo hlídáním dětí a náplní jejich volného času. Větší frekvenci práce načerno předpokládá studie i ve stavebnictví nebo v kosmetických a kadeřnických službách, které po domluvě se sousedy často běží dál.

Podle Schneidera všechny tyto postupy odebírají státu peníze na daních, ale slouží také jako sociální nárazník. „Tlumí ztráty příjmů, jež by jinak byly mnohem větší,“ soudí ekonom Schneider. „Stát tím přichází o peníze ale takto vydělané prostředky zase míří zpět do spotřeby, takže se do státní kasy vrátí ve formě daně z přidané hodnoty,“ dodal rakouský ekonom.

„Šedá ekonomika je ventil, který zmírňuje dopady na lidi, jichž se krize dotkla nejvíce,“ podporuje vstřícnost k dnešní práci načerno Lars Feld, šéf Rady ekonomických expertů při německé vládě.

Naopak řada politiků doporučuje, aby se proti práci načerno zasáhlo, především aby se zvýšil počet státních kontrol. A to i proto, že Schneiderova studie odhaduje pro letošní rok další nárůst šedé ekonomiky o 10 až 12 procent, tedy na hranici 420 miliard eur. Podobný vývoj vykazují podle Schneiderovy studie i jiné země EU. Ve Francii tvoří šedá ekonomika 16, v Itálii 22 procent HDP. Nejvyšší je v EU podíl práce načerno v Bulharsku a Rumunsku, kde se blíží třetině výkonu ekonomiky.