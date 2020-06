Krize teď může připomínat Velkou depresi. Oprávněně? | E15.cz

Svět se v důsledku boje s koronavirem potýká s nejhlubším ekonomickým propadem od Velké deprese 30. let, varuje Mezinárodní měnový fond. Srovnání současné situace s hospodářskou zkázou, která nepřímo vedla až ke druhé světové válce, je ale z řady důvodů problematické. Podívejte se na videografiku. V internetovém prohlížeči se automaticky spouští pod titulkem článku.

Ohledně pesimistických výhledů světové ekonomiky není Mezinárodní měnový fond sám. Podle Světové banky letos klesne globální hospodářství o 5,2 procenta. Zaznamená tak nejhlubší recesi od druhé světové války.

V příštím roce počítá s oživením, světová ekonomika by podle ní měla vzrůst o 4,2 procenta. Banka nicméně upozornila, že kolem hospodářských vyhlídek stále panuje velká nejistota. „Je možný ještě horší scénář, pokud bude trvat déle, než se tato zdravotní krize kolem koronaviru dostane po kontrolu,“ dodala.

Světová banka rovněž předpověděla, že koronavirová krize uvrhne 70 až 100 milionů lidí do extrémní chudoby. Dřív přitom odhadovala, že do extrémní chudoby by se kvůli pandemii mohlo dostat 60 milionů lidí.

Ve vyspělých ekonomikách by měl podle banky hospodářský pokles v letošním roce činit sedm procent, zatímco v rozvíjejících se ekonomikách pouze 2,5 procenta. Bankéři z Morgan Stanley ale vidí budoucnost trochu jinak.

Pandemie koronaviru podle nich nebude pro světovou ekonomiku takovou ranou, jak mnozí předvídají. Na předkrizovou úroveň se hospodářství údajně vrátí v letošním čtvrtém čtvrtletí.