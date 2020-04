Vláda chce prověřovat investice z Číny nebo Ruska, politici volají po ochraně zdravotnictví | E15.cz

Návrh zákona, který vznikal loni ve světle čínského zájmu o budování národních sítí 5G, rozděluje investice na dvě kategorie. Do první z nich patří investice do vojenského materiálu, kritické infrastruktury a citlivých výrobků, které bude povinně podléhat schválení vládou. Ostatní investice mohou začít i bez souhlasu, kabinet bude mít ale možnost je kdykoli prozkoumat a případně zastavit, a to až pět let zpětně.

„Zákon by měl zabránit nežádoucímu převzetí kritických podniků zahraničními investory, u kterých by se vyhodnotilo, že jde o rizikové subjekty,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Do kritické infrastruktury patří i zdravotnictví. Odborníci a politici nyní hovoří o tom, zda nebude třeba více ochránit i výzkum a vývoj léčiv či výrobu zdravotnického materiálu, aby tyto firmy nepadly do rukou mimo unii.

„Čelíme nebývalé krizi v oblasti veřejného zdraví, která má zásadní dopad na evropské hospodářství. V EU jsme a chceme nadále zůstat otevřeni zahraničním investicím. Za současných okolností však musíme tuto otevřenost zmírnit příslušnými kontrolami. Musíme vědět, kdo investuje a za jakým účelem,“ řekl eurokomisař pro obchod Phil Hogan.

Zásadním problémem je podle některých europoslanců fakt, že evropské nařízení i český zákon definuje zahraničního investora jako někoho mimo Evropskou unii. „Zákon nás nechrání před zneužitím prostředníků v jiném státě EU,“ řekl pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, podle kterého by se nařízení mělo v tomto směru změnit.

Český návrh zákona, který někteří označují jako jeden z nejklíčovějších zákonů roku, čeká ve sněmovně velká debata o tom, jak moc dokáže zdravotnictví ochránit. Jaké investice by měla schvalovat vládaAutor: E15

„Dá se očekávat, že problémy ohledně pandemie koronaviru vyvolají diskuzi o rozšíření oblastí, které budou definovány jako strategické, logicky se jedná například o know-how ve farmacii a vývoji a výrobě dalšího zdravotnického materiálu,“ uvedl lidovecký poslanec Ondřej Benešík.

Piráti kromě toho chtějí více ochránit média, některé země totiž podle nich využívají dezinformačních webů k šíření svého vlivu. Opozice zřejmě také bude chtít zkrátit pětiletou lhůtu, po kterou investorovi hrozí, že mu vláda projekt zastaví. Kabinet argumentuje, že investoři mohou předem požádat o dobrovolnou konzultaci.

Vláda i poslanci se shodují, že do budoucna bude důležité, aby bylo Česko, případně EU, ve zdravotnictví soběstačné. „Určitě nás čeká diskuze i o možnostech omezení přesunu výrobních kapacit, například ochranných pomůcek, mimo Česko, případně Evropskou unii,“ řekl Benešík. „Jedna z těch lekcí je, že bychom se měli snažit mít větší část výroby kritického materiálu v Evropě. Měli bychom být více soběstační,“ řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Europoslanec Stanislav Polčák (STAN) s nimi souhlasí, Česko ale musí podle něj obecně svůj přístup změnit. „Zatím jsme viděli spíše nedůvodné preferování některých zemí, jako například Číny, oproti naším dlouhodobým a významným investorům, jako je například Itálie,“ řekl Polčák.