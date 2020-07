Antivirus: vláda do programu přesunula další miliardy | E15.cz

Antivirus mohou využít firmy, na které dopadla koronavirová krize, program má bránit propouštění. Pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce srpna. Někteří členové vlády z ČSSD i za ANO už mluvili o prodloužení do konce roku. Žádají to odbory i zaměstnavatelé.

Program Antivirus zahrnuje tři druhy podpor. Příspěvkem A stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Podpora C představuje odpuštění odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí.

Podle dnes zveřejněných údajů vyplatil stát na příspěvcích A a B částí programu přes 15 miliard korun. Dostalo je zhruba 60 tisíc firem na 740 tisíc pracovníků. Do programu Antivirus C se pak podle ministerstva práce a sociálních věcí přihlásilo 107 tisíc firem se 735 tisíc pracovními úvazky. MPSV tak v rámci všech tří programu Antivirus a odkladů odvodů vyplatilo přes 20 miliard korun.

Peníze na zdravotnictví nebo kyberbezpečnost by měla ČR získat z iniciativy React-EU zaměřené na podporu politiky soudržnosti pro ekonomickou a sociální obnovu EU po koronavirové pandemii. Ta je součástí nedávno odsouhlaseného záchranného fondu EU. „Podle odhadů a neoficiálních informací se předpokládá, že příděl ČR bude ve výši zhruba jedna miliarda eur (26,2 miliardy korun),“ uvádí materiál.

Celkově EU vyčlenila na React-EU 47,5 miliardy eur (1,263 bilionu korun). Konkrétní rozdělení peněz mezi členské státy EU bude podle schváleného materiálu známé pravděpodobně v říjnu.

Miliardy jako odměny zdravotníkům půjdou i ze státního rozpočtu

Kabinet na pondělním zasedání schválil také mimořádné odměny pro všechny zdravotníky, kteří byli v době první vlně epidemie v nemocnicích a pracovali na plný úvazek. Ze státního rozpočtu by pro ně mělo být vyčleněno přes 11 miliard korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Podle vyjádření předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové by dotační výzva měla být vyhlášena na začátku srpna.

Parametry odměn se oproti jednání mezi zástupci odborů, premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěch (za ANO) na začátku července změnily. Původně měli všichni zdravotníci, kteří pracovali v období od 1. března do 31. května v nemocnicích, obdržet 30 tisíc korun za měsíc. Částka ale byla snížena na 25 tisíc. Odměnu 10 tisíc korun na měsíc obdrží nezdravotnický personál v nemocnicích.

Pro zaměstnance, kteří přímo pečovali o pacienty s onemocněním COVID-19, jsou další peníze vyčleněny v kompenzační vyhlášce, jež platí od 1. července. Tito pracovníci by se tak měli dostat na odměny v původně avizované výši 40 tisíc korun, řekla Žitníková.

„Bude to vyplaceno podle počtu odpracovaných hodin, stejně jako v sociálních službách. Spočítá se, kolik zaměstnanec skutečně odpracoval a na základě těch částek, které vycházejí za odpracovanou hodinu, dostane mimořádnou odměnu,“ uvedla Žitníková. Žádosti o dotace by se podle ní měly začít přijímat zhruba 5. srpna. Nemocnice si o ně budou žádat přímo na ministerstvu zdravotnictví.

Pracovníkům v sociálních službách vláda schválila odměny za práci v době epidemie už v květnu, podle druhu činnosti a rizika nákazy by měli získat 40 tisíc, 20 tisíc a 10 tisíc korun za měsíc. Celkem na to kabinet vyčlenil 5,2 miliardy. Resort zdravotnictví také minulý týden vypsal dotační program na mimořádné odměny pro zdravotníky v sociálních službách. V zařízeních s karanténou bude odměna činit 235 korun za hodinu, jinde 59 korun za hodinu.