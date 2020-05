Vojtěch získá větší pravomoci, schválila vláda | E15.cz

Vláda schválila zákon o mimořádných opatřeních, který rozšiřuje a zpřesňuje pravomoci ministerstva zdravotnictví při koronavirové epidemii. Sněmovna předpis projedná v řádném procesu se zkrácenými lhůtami, nikoli ve stavu legislativní nouze. Předpis s omezenou účinností do konce roku tak nevyřeší platnost aktuálních opatření i po konci nouzového stavu. K prodloužení nouzového stavu vláda žádné rozhodnutí nepřijala.

Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že vláda by mohla požádat o týdenní prodloužení nouzového stavu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude v přechodném období mezi koncem stavu nouze a účinností dočasné legislativy regulovat činnosti skrze mimořádná opatření.

Vláda také schválila návrh zákona, podle kterého by si firmy mohly odložit sociální odvody za květen až červenec. Za odklad by platily pětinu obvyklého penále, vše by pak musely uhradit do 20. října. Normu musí projednat sněmovna a Senát a podepsat prezident. Vláda také schválila odměny pro pracovníky v sociálních službách. Podle druhu činnosti a rizika nákazy by měli získat 10 tisíc, 20 tisíc a 40 tisíc korun za měsíc.

Zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku má pomoci i další snížení úrokových sazeb, o kterém ve čtvrtek rozhodla bankovní rada České národní banky. Úroky se ještě více přiblíží nule, základní sazba klesne o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta, kde byla naposledy v listopadu 2017.

Banky podle svých vyjádření na snížení bezprostředně změnou úročení vkladů a úvěrů reagovat nebudou. Centrální banka také představila novou prognózu, ve které očekává letos pokles ekonomiky o osm procent. Příští rok by ekonomika měla stoupnout o čtyři procenta.

V Česku se počet případů nákazy přehoupl přes 8000. Toto číslo obsahuje i 4369 lidí, kteří se už z nemoci covid-19 uzdravili, ale i 269 mrtvých s nákazou. Už zhruba dva týdny se denní přírůstek počtu nakažených drží pod stovkou s výjimkou 30. dubna, kdy bylo zjištěno 103 případů. Díky tomu se pozvolna upouští od řady zákazů a omezení zavedených v březnu.

Další vlna rozvolňování přijde po prodlouženém víkendu, kdy se otevřou například zahrádky restaurací, kadeřnictví, základní školy pro deváťáky, střední školy pro přípravu maturantů, ale povoleny už budou i akce do 100 lidí.

Oddílová činnost mládežnických organizací, jako jsou skauti nebo pionýři, se zřejmě bude v dalších týdnech obnovovat spíš pozvolna. Babiš bude od pondělí znovu úřadovat ze Strakovy akademie místo Hrzánského paláce, odkud pracuje od Velikonoc.

Během května přijde řada dalších zmírnění. ČSA oznámily, že od 18. května obnoví provoz z pražského letiště, nejprve do Paříže, Frankfurtu, Stockholmu a Amsterdamu. Další tři linky přibudou o týden později.

Od 25. května budou znovu možné návštěvy v domovech pro seniory, nemocnicích či LDN. Za klienty a pacienty se tak jejich blízcí dostanou po 11 týdnech.

O jasné stanovení pravidel žádají vládu organizátoři malých festivalů a podobných hudebních akcí, pravidla pro jejich letošní pořádání chtějí znát do 15. května. Čeká na to více než 500 pořadatelů letních akcí.

Orientačně od poloviny června by lidé v Česku nemuseli při pobytu venku povinně nosit roušky či jinou ochranu dýchacích cest. Povinné by zůstaly v MHD, případně dalších uzavřených prostorech, řekl Vojtěch.

„Rozhodně nesmíme vývoj epidemie podcenit. Musíme být připraveni i nadále efektivně reagovat. Nošení roušek na veřejnosti tak velmi pravděpodobně budeme muset opět zvážit s nástupem sezony respiračních nákaz na podzim a v zimním období,“ dodal.

Restrikce kvůli covidu-19 tvrdě dopadají na domácí ekonomiku, což potvrdily i březnové údaje statistiků. Průmyslová výroba se v březnu, kdy epidemie v Česku vypukla, propadla zhruba o desetinu. Větší pokles statistici evidují naposledy v červenci 2009 za hospodářské krize.

Výrazně se snížil přebytek zahraničního obchodu a pokles postihl také stavebnictví. Bez práce bylo v březnu podle Úřadu práce ČR nejvíc lidí za víc než dva roky. Experti společností Cushman & Wakefield a CBRE sdělili, že krize by mohla vést k přehodnocení plánovaných i nových projektů na úpravy obchodních center. Investice by mohly v budoucnu směřovat do opatření a technologií, díky kterým by bylo možné snadněji zvládat případná omezení.