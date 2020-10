Nový test na koronavirus slibuje odhalit nemocného za 15 minut | E15.cz

Lékaři zápasící s pandemií koronaviru možná už brzy dostanou vítanou posilu. Americká firma Becton Dickinson (BD) tvrdí, že se jí podařilo vyvinout test, který dokáže za revolučních 15 minut určit, zda je osoba nakažená nemocí COVID-19. To je výrazně kratší čas, než jaký potřebují všechny dosud využívané testy. Test, který podle výrobce „změní pravidla hry“, by měl být dostupný v evropských státech již na konci října. Čeští experti na něj však mají smíšené názory.

Společnost BD ve středu potvrdila, že její produkt splnil legislativní požadavky Evropského hospodářského prostoru a už za několik týdnů by měl být na našem kontinentu běžně k dispozici. Americký výrobce očekává, že jej budou využívat praktičtí lékaři, pediatři i záchranáři. „Evropa byla epicentrem pandemie v dubnu a květnu a bohužel to vypadá, že k tomu opět směřujeme. Takže poptávka bude extrémně vysoká,“ myslí si Fernand Goldblat, ředitel úseku diagnostiky BD pro Evropu.

Zkrácení procesu testování na koronavirus ze současných několika hodin až dní na pouhých 15 minut může významně urychlit vyhledávání pozitivních případů a tím pádem snížit možnosti dalšího šíření nákazy. Podobné produkty se už v průběhu pandemie pokoušela vyrobit celá řada jiných firem a organizací v různých zemích, včetně Ruska a Číny. Rychlotest, který dokáže rozpoznat nákazu za hodinu, nedávno uvedla do českých nemocnic a laboratoří pražská Univerzita Karlova. „V České republice je v tuto chvíli naší technologií diagnostikována již přibližně pětina odebraných vzorků,“ řekl deníku E15 rektor univerzity Tomáš Zima.

Vysoká poptávka ve světě ovšem vytváří na výrobce obrovský tlak. Zvyšování produkce vede ke zhoršení kvality výrobků a většina těchto „zázračných“ rychlotestů se zatím ukázala jako velice nepřesná. Produkt firmy BD má být ovšem jiný. „Test BD je založený na imunochromatografických metodách, což je obdoba těhotenského testu. Na rozdíl od nechvalně proslulých čínských rychlotestů, představených na jaře, tenhle by měl být mnohem spolehlivější,“ říká Jindřich Chmelař, vedoucí katedry medicínské biologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Tomáš Zima je v hodnocení opatrnější: „Metoda BD Veritor System americké společnosti BD je výrazně odlišná od metody PCR, na které je založeno naše řešení. Bez přístupu k datům vycházejícím ze statisticky významného množství vyšetření není bohužel možné se k přesnosti systému vyjádřit.“

BD už zahájila prodej svých výrobků ve Spojených státech a v současné chvíli vyjednává s evropskými vládami a zdravotnickými organizacemi o tom, v jakých státech ho bude distribuovat dále. Společnost by měla být schopná vyrobit přibližně osm milionů testů každý měsíc. Od března 2021 chce navýšit produkci na 12 milionů kusů měsíčně.

Firma zatím odmítla sdělit, se kterými konkrétními zeměmi je aktuálně v kontaktu. Není ani jasné, kolik bude jeden test v Evropě stát. V USA se prodává za 20 dolarů, čili 463 korun za kus. Přístroj, který je nutný k vyhodnocení testů, pak přijde až na 300 dolarů, to je necelých 7000 korun. Výrobců, co plánují zkrátit čas testování na čtvrt hodiny, je každopádně více. Kromě BD chce stejně rychlý test brzy uvést na trh také švýcarský Roche Holding.

Podle rektora Univerzity Karlovy Zimy nicméně test od BD nebude vhodný pro použití v nemocnicích, diagnostických laboratořích a obecně větších společnostech. „Vyhodnocení sice trvá pouhých 15 minut, ovšem měření probíhá po jednom vzorku, které se musí do přístroje ručně vkládat. To znamená, že toto řešení je ideální spíše pro testování velmi malého množství vzorků, například při příchodu do práce,“ tvrdí.