Tomáš Zima: Názory, program a kandidatura na prezidenta | E15.cz

Lékař a bývalý rektor Univerzity Karlovy chce do prezidentských voleb přinést „zdravý selský rozum“. Kromě pomoci ukrajinským dětským uprchlíkům si s sebou nese také několik škraloupů. Je již druhým kandidátem s anticenou Bludný balvan, ve výčtu nechybí ani členství v KSČ nebo kontroverzní půjčka od společnosti Home Credit. Založil také firmu, která se podílí na jeho kampani.

Válka na Ukrajině

V souvislosti s válkou na Ukrajině se Zima věnuje pomoci ukrajinským dětem v oblasti vzdělávání. V rámci Nadačního fondu Ukrajinské děti inicioval a zaštítil projekt, díky kterému mohou školou povinné děti z válečné zóny pokračovat ve studiu v souladu s ukrajinskými školními osnovami.

Fond provozuje přechodná vzdělávací centra a spolupracuje s českými školami při zřizování ukrajinských tříd s ukrajinskými pedagogy. Jakmile to bude možné, plánuje se podílet i na obnově vzdělávacího systému na samotné Ukrajině. Cílem je vytvořit přechodný systém tak, aby se děti mohly po válce vrátit domů a plynule navázat tam, kde před válkou skončily.

Inflace a energetika

Zima si uvědomuje, že aktuální ekonomická krize už postihuje i střední třídu. Klade důraz především na efektivní a rychlou pomoc ze strany státu, upozorňuje na její zbytečnou administrativní náročnost. Jako příklad uvádí pomalé schvalování jednorázového pěti tisícového příspěvku na děti, celkově ho ale považuje za krok správným směrem.

Současné vládě podle svých slov fandí, vyčítá jí nedostatečné vysvětlování některých jejích kroků. Spekuluje také o tom, zda vláda neměla ještě více snížit spotřební daň na pohonné hmoty. Kritizuje i českou účast na Lipské burze.

„My vyrábíme elektřinu za desetkrát nižší cenu, než za jakou ji následně nakupujeme. To mi připadá jako nesmysl,“ uvedl v rozhovoru pro Newstream.

V energetice se kloní k zařazení jádra do energetického mixu s tím, že nic lepšího zatím nikdo nevymyslel. Mluví o něm jako o jednom z nejbezpečnějších zdrojů a jako o vhodné náhradě za fosilní paliva ve chvíli, kdy se v České republice nenachází pouště, které bychom mohli zastavět solárními panely.

Nebrání se ani investicím do elektromobility, k plánovanému evropskému zákazu prodeje nových aut se spalovacím se však staví rezervovaně. Apeluje na „zdravý selský rozum“, elektromobily by podle něj měly být především cenově dostupné.

Názory Tomáše Zimy na COVID-19

Zima za své výroky ohledně pandemie získal v roce 2020 Zlatého Bludného koviďáka. Ten mu v rámci udělování Bludných balvanů věnoval český klub skeptiků Sisyfos. Anticena slouží „pro zvýraznění přínosu jednotlivců i různých spolků k matení české veřejnosti a rozvoji blátivého způsobu myšlení“, uvádí sám spolek na svých webových stránkách.

Jeden z výroků, za který Zima anticenu obdržel, pronesl na začátku minulého roku v rozhovoru pro Seznam zprávy: „Jsme pokusní králíci v rukou teoretických imunologů, matematiků a experimentátorů, kteří si tu modelují různé situace. A je tady deset milionů lidí - “pokusných” králíků.“

S kolegy jsme to už nemohli vydržet. https://t.co/sVFOpHQaCP — Tomáš Zima (@profZima) April 21, 2020

Tehdejší vládě dále vyčítal chaotické rozhodování ústící v často „ničím nepodložená, a přitom pro život v zemi zásadní opatření“. Odsoudil mnohaměsíční izolaci seniorů v domovech s pečovatelskou službou, která se podle něj podepsala na psychickém zdraví jednotlivců. Nesouhlasil ani s plošným uzavřením českých škol, které u nás ve srovnání s okolními státy trvalo výrazně déle.

Opakoval, že virus nezmizí a že se s ním musíme naučit žít. Tvrdil, že pro mladé zdravé lidi by bylo nejlepší se přirozeně promořit, u rizikových skupin ale apeloval na očkování i dodržování tří „R“ a podporoval povinné očkování u některých profesí. Osoby, které nedodržovaly nařízení nošení roušek a respirátorů, považoval za nezodpovědné.

Zima začátkem minulého roku koronavirus sám prodělal s velmi těžkým průběhem. Skončil na plicní ventilaci a mimotělní podpoře života (ECMO), kvůli embolii podstoupil náročnou plicní operaci.

Rozhovor s Tomášem Zimou pro Prostor X

Video se připravuje ... Prostor X: Rozhovor s Tomášem Zimou • VIDEO Prostor X

Členství Tomáše Zimy v KSČ

Tomáš Zima byl členem KSČ mezi lety 1986 a 1990, kandidátem se stal ještě před maturitou v roce 1984.

„Chtěl jsem, aby se některé věci změnily. Vadilo mi, že se nemohlo svobodně mluvit nebo cestovat,” vysvětlil své motivace pro Aktuálně.cz.

V době sametové revoluce byl předsedou výboru Socialistického svazu mládeže na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Říká, že se od té doby poučil. Tvrdí, že se v roce 1989 zasadil o povolení demonstrace studentů na Albertově, ale jestli je to skutečně pravda, nevědí ani tehdejší vysocí svazáčtí funkcionáři.

Kritika protestů proti Miloši Zemanovi

Dvacet pět let po sametové revoluci Zima kritizoval protesty proti stávajícímu prezidentovi Miloši Zemanovi v rámci výročních oslav 17. listopadu. Zeman se na akci objevil společně s německým prezidentem a ostatními prezidenty visegrádské čtyřky.

Odpůrci mu nejprve na Národní třídě vystavily symbolickou červenou kartu, načež ho po odpoledním odhalení pamětní desky na Albertově vypískali a vyzývali ho k odstoupení. Před létajícími vajíčky ho musela bránit ochranka.

„Hlasité protesty některých účastníků narušily nejen projevy vystupujících, ale i hudební vystoupení univerzitního sboru. Hvízdot ozývající se při zpěvu studentské hymny považuji za neúctu a pošlapání památky těch, kdo stáli na Albertově v roce 1939 a 1989,“ okomentoval situaci Zima pro Lidovky.

S jeho názorem nesouhlasily desítky akademiků a studentů, kteří rektorovi poslali otevřený dopis. Žádali ho o omluvu a zdůrazňovali, že v demokratické zemi je v pořádku, když se veřejnost ohradí proti chování prezidenta, který je v jejích očích nehodný svého úřadu.

Zima svůj postoj skutečně přehodnotil. Uvedl, že nikdy nezpochybňoval právo na vyjádření nesouhlasu s prezidentem a že je sám z některých Zemanových vystoupení rozčarovaný. S fyzickými útoky, vulgaritami a násilím však dle svých slov souhlasit nemůže, ať už se ho dopouští kdokoli.

Univerzitní půjčka od Home Credit

Univerzita Karlova v roce 2019 pod Zimovým vedením uzavřela smlouvu s Home Credit na jeden a půl milionu korun. Firma je univerzitě měla vyplatit v průběhu tří let. O partnerství nebyl předem informován ani akademický senát, ani vedení jednotlivých fakult.

Po jeho zveřejnění se proti partnerství ohradilo hned několik fakult, problém viděly především v tom, že Home Credit poskytuje spotřebitelské úvěry, kvůli kterým se lidé dostávají do dluhových pastí. Obavy z poškození dobrého jména univerzity se ozývaly i ze strany akademiků.

Společnost se po několika dnech nátlaku rozhodla své partnerství s Karlovou Univerzitou ukončit. Zima dodnes tvrdí, že Home Credit pouze předběhla univerzitu, která také měla v plánu smlouvu vypovědět. Diskuse podle něj alespoň otevřela dlouho opomíjené téma financování vysokých škol v Česku a spolupráce univerzit se sponzory a soukromým sektorem.

Více než šest set studentů, absolventů a členů akademické obce poté podepsalo otevřený dopis akademickému senátu Univerzity Karlovy, v němž ho vyzývali k Zimovu odvolání z pozice rektora. Kromě kauzy s Home Credit upozorňovali i na nepřiměřený zásah do nezávislosti etické komise na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v souvislosti s plagiátorstvím profesora Martina Kováře.

Zima si v této otázce nechal vypracovat vlastní posudky, které Kovářovo plagiátorství popíraly. Komise přitom na základě šetření rozhodla, že se profesor plagiátorství dopustil.

Autoři dopisu rektora také obvinili ze zlehčování problému neetických a predátorských publikací v případě děkanky Fakulty sociálních věd Alice Němcové Tejkalové. Bez povšimnutí neprošlo ani netransparentní financování univerzitního Česko-čínského centra.

Podpora kandidáta pro prezidentské volby

Zima volební kampaň oficiálně zahájil letos v červenci s mottem „Země bez extrémů“. Za voliči přijel na Náměstí Míru ve staré sanitce. Místo si nevybral náhodně. „Náměstí Míru možná také symbolicky, protože bychom si přáli, aby nejen u nás, ale i v jiných zemích, na Ukrajině, v Africe, v Asii byl mír,“ vysvětlil pro iDnes.cz.

Během svých vyjížděk sanitkou do dalších koutů republiky nasbíral 40 tisíc petičních podpisů občanů, potřeboval jich však padesát tisíc. Už v létě v rozhovoru pro Blesk.cz připustil, že by v případě neúspěchu mohl o podpoře jednat i s politiky. Pro ČTK tenkrát dodal, že případnou politickou podporu by přijal od demokratických stran.

Prezidentskou kandidaturu Tomáše Zimy tak podepsali senátoři napříč politickými stranami, jsou mezi nimi členové horní komory Parlamentu ze současného i minulého volebního období. Zima má pod ní podepsáno 13 senátorů z řad například ODS, ANO, ČSSD nebo nezávislých. Kandidaturu podal v době, kdy měli všichni z nich platný senátorský mandát. Je proto přesvědčen, že podle výkladu ministerstva vnitra je jeho kandidátní listina platná.

Sponzoři prezidentské kampaně Tomáše Zimy

Zpočátku financoval kampaň z vlastních zdrojů, nyní již spoléhá na dary od sponzorů. Půl milionem ho zatím podpořil jeden ze 100 nejbohatších Čechů Jiří Malúš. Ten podnikatelsky vyrostl v zemědělství se společností Agropol Group, kterou v roce 2009 prodal Agrofertu, který o ni dlouho bojoval. Dnes investuje do realit a pronajímá kanceláře na lukrativní adrese nedaleko Václavského náměstí v Praze.

Malúš označuje Zimu za svého přítele. V 90. letech byl Zima mimo jiné dva roky členem dozorčí rady Agropolu. Zima své angažmá vysvětlil tak, že šlo o krátkou epizodu a že chtěl poznat, co je to byznys. Malúš dle svých slov potřeboval na krátkou dobu vyřešit orgány společnosti a nechtěl jít cestou výběru lidí, které by neznal.

Dalšími sponzory jsou spolumajitel sítě diagnostických laboratoří Jaroslav Loucký, který na transparentní účet zatím přispěl sto tisíc korun, a podnikatel Martin Urx.

Několik týdnů před oznámením kandidatury si Zima založil firmu Společnost ZFP. Zda zkratka ZFP znamená Zima for president, nepotvrdil. Uvedl, že si přes firmu plánuje zajišťovat některé služby v rámci kampaně, společnost je například podepsaná pod jeho propagačním webem.

Tomáš Zima jako rektor Karlovy univerzity

Zima se po nástupu na Fakultu všeobecného lékařství nejprve chtěl stát chirurgem, v průběhu studia ale propadl práci v laboratořích. Po promocích nastoupil na oddělení neurologie a dialýzy, současnou Nefrologickou kliniku, kde pracuje dodnes.

Děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se poprvé stal v roce 2005, ve funkci odsloužil dvě čtyřletá funkční období. V roce 2013 ho Akademický senát, v jehož řadách Zima zasedal mezi lety 1998 až 2005, zvolil 508. rektorem Univerzity Karlovy. Stejný scénář se zopakoval i v říjnu 2017, kdy Zima ve volbě porazil Jana Černého.

Zasedá také v několika redakčních radách odborných periodik.

Manželka a děti Tomáše Zimy

Zima je v současné době rozvedený. Z prvního manželství má dvě děti Markétu a Jiřího. Z dalšího vztahu má syna Tomáše.

Volební průzkumy: Šance na zvolení prezidentem

Podle dosavadních volebních průzkumů Tomáš Zima zatím neoslovil příliš mnoho voličů. V některých z průzkumů jméno Tomáše Zimy ani nefiguruje. Minimální šance na úspěch reflektují i aktuální kurzy na výhru vypsané sázkovými kancelářemi.

