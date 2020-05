Koronavirus se bude vracet, říká epidemiolog Maďar | E15.cz

Postup Česka proti koronaviru je velké vítězství, říká šéf epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. S němoví Covid-19 ale podle neěj budeme musti žít jěště několik měsíců nebo i let. Nárazová oemezení a zákazy se tak mohou opět vracet do hry, tvrdí.

Roušky se vrátí, možná i povinně, říká Maďar. Mluví zejména o podzimu, kdy se velmi pravděpodobně další vlna epidemie koronaviru spojí s chřipkou. Situace by se ale mohla zhoršit daleko dřív, už v červnu. Maďar doufá, že celorepubliková opatření už nebudou potřeba, bude se reagovat lokálně a cíleně. Znovu se tak možná budou zavírat restaurace a omezovat shromažďování osob, může se omezovat i fungování škol. Lidé i firmy by se tak měli připravit.

Maďar kritizuje přístup premiéra Babiše, který se podle něj rozhoduje a mediálně vyjadřuje na základě rad marketingových poradců, ne expertů. Přes média na Maďara, jeho tým a ministerstvo zdravotnictví tlačí. Epidemiolog říká, že lidí s opatrnějším přístupem je ve vládě menšina.

Nemoc můžou do Česka znovu přinést lidé ze zahraničí, jako se to stalo na začátku epidemie s Itálií, respektive Rakouskem, tvrdí Maďar. Žádná země nebude bezpečná, problém je přitom hlavně otevřenost cílových destinací třetím zemím. Třeba Chorvatsko se otevřelo Italům a právě nákaza přes podobné kontakty může být pro Čechy nebezpečná. Nemoc pak zatáhnou do Česka a mezi své blízké, testovat všechny přitom není reálné. Je otázka, jak se situace vyvine a jestli třeba právě Chorvatsko bude přes léto pro Čechy otevřené.