Zahrádky restaurací otevřou 17. května - Jaké jsou podmínky? | E15.cz

Vláda rozhodla, že stravovací provozy budou smět pustit hosty do venkovních prostor v pondělí 17. května. U stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Mezi stoly budou muset být rozestupy minimálně 1,5 metru, stejně daleko by měly být i od kolemjdoucích, pokud zahrádku například od chodníku nedělí nějaká bariéra.