Zavírat v deset je nesmysl, říká provozovatel baru Hemingway | E15.cz

Špička v baru nastává po deváté hodině večer a trvá do jedné hodiny ranní. Zavírat podniky po desáté tak podle provozovatele baru Hemingway Aleše Půty nedává smysl. „Tímto opatřením přijdeme o možnost vydělat si alespoň to minimum na přežití,“ varuje.

Dokážete odhadnout dopad na tržby, když budete muset zavírat v deset?

Zavírat v tak brzkých hodinách je totální nesmysl, který vymyslel někdo, kdo nemá páru o gastronomii. Vše má přece nějaký důvod a návaznost. Do solidních barů nejvíce hostů přichází po večeři, kdy nám začíná špička. Ta trvá zhruba od devíti hodin večer do jedné hodiny ranní. Tímto opatřením přijdeme o možnost vydělat si alespoň to minimum na přežití.

Jak dlouho byste v tomto režimu vydrželi fungovat?

Rezervy jsme už bohužel vyčerpali kvůli opatřením, jež začala fungovat na jaře. Jak dlouho vydržíme, to nevím.

Jaká máte v baru bezpečnostní opatření? Jdete v něčem i nad rámec povinností či doporučení hygieny?

Dodržujeme všechna nařízení. Hostům předkládáme pipety s desinfekcí a jednorázový ubrousek zalitý horkou vodou. Jinak kopírujeme vše podle nařízení.

Kdyby se zavírání posunulo třeba na osmou hodinu, vyplatí se vůbec otevírat?

To by se doopravdy nevyplatilo. Je to totální nesmysl. To ovšem neznamená, že se nebojím, že to vláda zavede.

Museli jste už kvůli koronaviru propouštět?

V Hemingway baru držíme zaměstnance na původním stavu, ale v našem druhém podniku Cash Only Bar jsme museli propustit osmdesát procent pracovníků. Nakonec jsme ho předělali na Bar Drink. Jde o wine bar, ovšem zaměřený na denní provoz.

Jaká další úsporná opatření jste museli zavést?

Podnikáme ve složitém prostředí, takže jsme zvyklí se snažit přizpůsobit tomu, co nám nařídí shora. Teď už je to ale jen nepříjemná křeč. Jakmile se nám podaří vymyslet, jak zredukovat dopady předchozího opatření, dostaneme nečekanou ránu z druhé strany. Snažíme se být pozitivní, ale je to těžké.