Petr Fiala se vyjádřil k rušení účtů českého kryptobyznysu | e15.cz

Problémy českých kryptofirem se získáním bankovního účtu se donesly i do sněmovny. Premiéra Petra Fialu kvůli nim nedávno interpeloval poslanec Marek Novák (ANO), který je zároveň předsedou podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku. Novák vidí řešení v zavedení práva na bankovní účet pro podnikatele, Fiala však v reakci na poslancovy dotazy sdělil, že tento návrh nepodporuje. Předseda vlády kvůli své nepřítomnosti během interpelací Novákovi odpověděl písemně a s časovým odstupem, jeho vyjádření má server e15 k dispozici. Uvedl i svůj názor na to, která instituce by měla v Česku do budoucna dohlížet na regulaci kryptobyznysu. Někteří jeho zástupci ale uvažují i nad tím, že by založili vlastní kampeličku.