Binance čelí obdobě runu na banku a prudkému propadu svého tokenu | e15.cz

Američtí uživatelé Binance začali z obav o vklady mohutně vybírat prostředky z americké pobočky kryptoburzy. V reakci na žalobu ze strany SEC odtekly z Binance kryptoměny s čistou hodnotou převyšující miliardu dolarů, uvedla agentura Reuters. Podobný vývoj by šel zjednodušeně přirovnat k runu na banku.

Pokud jde o kryptoměnu vytvořenou společností Binance – token BNB – ten v mezitýdenním srovnání oslabil o čtrnáct procent, kryptoměna ADA o deset a desetinu tržní hodnoty ztratil také token fungující na blockchainu Solana.

Všechny spojuje to, že patří do první desítky největších digitálních měn podle tržní kapitalizace a skutečnost, že podle obvinění SEC jsou to ve skutečnosti neregistrované cenné papíry. Na první pohled to vypadá jako slovíčkaření, ale podle insiderů to zadělává na velký problém krypta.