Kryptoburza Binance se chce definitivně stáhnout z Ruska | e15.cz

„Na stole jsou všechny možnosti, včetně úplného odchodu,“ řekl mluvčí.

Minulý týden The Wall Street Journal informoval, že Binance pomáhá lidem z Ruska převádět peníze do zahraničí, ačkoliv loni uvedla, že dodržuje západní sankce uvalené na Rusko a omezuje obchodování na své platformě v Rusku. To by podle listu mohlo prohloubit právní problémy podniku ve Spojených státech.

Firmu Binance založil v roce 2017 v Šanghaji Kanaďan čínského původu Changpeng Zhao. Binance vyrostla v dominantního hráče v oblasti kryptoaktiv, dostala se ale i do hledáčku regulačních úřadů, které se snaží potlačovat praní špinavých peněz.