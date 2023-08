Budoucnost krypta je s Bidenem nejistá, Tvůrci žabáka PEPE ukradli 16 bilionů tokenů | e15.cz

A jako vždy začneme trhy. Po relativně turbulentním předminulém týdnu se situace stabilizovala. Celková hodnota všech kryptoměn za poslední týden klesla jen nějaké jedno procento na 1 bilion a 89 miliard dolarů.

Jednička na trhu bitcoin posílil o 0,5 procenta na 25961 dolarů

a dvojka ether ztratil 2,1 procenta když stojí 1643 dolarů za kus.

Vítězů týdne máme několik. Opět vystřelilo online kasino Rollbit Coin a to hned o 38 procent. Decentralizovaná burza dYdX si připsala 14 procent a Toncoin 6,2 procenta.

I když byli velcí hráči relativně stabilní, loserů je tento týden mnohem víc než poražených. Po dlouhém růstu odepsal přes 20 procent THORChain, 15 procent pak FLEX Coin. O 23 procent klesl i známý žabák PEPE. Investorům se úplně nelíbilo, že se tvůrcům projektu někam zakutálely tokeny za 15 milionů dolarů a očividně v týmu panují velké problémy.

an announcement to the $PEPE community:



Yesterday on August 24th, 2023, a series of unexpected transactions took place from the $PEPE multisig CEX

Wallet in which ~16 Trillion $PEPE tokens (worth roughly $15m USD) were transferred to various crypto exchanges (OKX, Binance,… pic.twitter.com/iZmXV1TAvw — Pepe (@pepecoineth) August 26, 2023

Útok na svobodu kódu

Dlouho jsme tu neměli nic o Tornado Cash. Známý mixér, který pomáhal uživatelům anonymizovat jejich mince, se před rokem dostal na sankční seznamy USA. Bylo to vůbec poprvé, co někdo takto sankcionoval kus kódu a kohokoliv ze Spojených států, kdo by se ho pokusil používat.

No a po 12 měsících je tu update a vůbec ne dobrý. Americké ministerstvo spravedlnosti totiž obvinilo dva ze tří zakladatelů projektu, Romana Semenova a Romana Storma, z praní špinavých peněz a porušování sankcí. Za každý z těchto trestných činů jim přitom hrozí až 20 let vězení.

Storma už úřady zadržely ve středu ve státě Washington, i když by měl být už venku na kauci, Semenov, rodilý Rus, pravděpodobně není v USA a zůstává na svobodě. Možná i proto ho americké ministerstvo financí rovnou také přidalo na sankční seznam.

V samotném obvinění se zmiňují slavné krádeže severokorejské skupiny Lazarus Group, která přes Tornado Cash měla v dubnu a květnu 2022 prohnat stovky milionů dolarů. Podle amerických úřadů pak ignorovali jakékoliv výzvy k tomu, aby pomohli uživatele Tornado Cashe identifikovat a najít ukradené prostředky.

To vše se ale událo několik měsíců před tím, než byl protokol pod sankcemi.

Když se na něj dostal, tak zakladatelé prý sice na stránkách v podmínkách služby uvedli, že je vše v souladu se sankcemi, ale v soukromých zprávách prý přiznávali, že tomu tak není. Ty zatrolené konverzace, Sam-Bankman Fried by mohl vyprávět.

Každopádně, pánové žalobci si asi neuvědomují, že úpravy v kódu jsou na blockchainu dost problematické. Vždyť i přes zákaz kód Tornado Cashe stále jede, nikdo ho nemůže smazat a jediné, co jde sundat, je přístupová stránka (uživatelský front end).

Obvinění samozřejmě vyvolalo mezi krypto lidmi velkou nevoli. Kódování bývá v USA často bráno, že spadá pod ochranu svobody slova. No a přístup byl zatím vždy takový, že pokud někdo napíše neutrální aplikaci, kterou někdo jiný využije k něčemu nelegálnímu, autor aplikace za to nemůže.

To tato žaloba boří. Ale dejme si ruku na srdce, dalo se to čekat. Teď opět uvidíme, co soudy.

Biden chce danit DeFi

A máme tu další daňový návrh od administrativy Joea Bidena. A jak se asi dalo čekat, je to zase velký špatný.

Novinka se týká IRS, Internal Revenue Service, to je něco jako český finančák. Ten brokerům a dalším poskytovatelům finančních služeb spojených s kryptem připravil nový formulář, který by měl údajně ulehčit reportování zisků z prodeje krypta a také omezit možnost podvádění.

Komunita s tím ale mírně řečeno nesouhlasí. CEO výzkumné společnosti Messari Ryan Selkis v návaznosti na oznámení na Twitteru prohlásil, že pokud bude Biden znovu zvolen, nemá krypto v USA budoucnost.

There's no future for crypto in the US if Biden is reelected. I'm sorry.



Move abroad, draft Newsom and hope for the best, or vote GOP where at least we know the top three candidates are less terrible on this issue.



Crypto has always been political. 🔫🧑‍🚀



Have a nice weekend. — Ryan Selkis 🪳 (@twobitidiot) August 25, 2023

Samotný návrh na první pohled až tak strašně nevypadá. Prodej krypta by se měl prostě reportovat podobně, jako prodej jiných assetů. A poskytovatelé služeb by měli reportovat o svých uživatelích také podobně.

Kdo ale někdy držel něco jako Shiba Inu či cokoliv trochu volatilního, ví, že to není úplně vždy možné. Jeden den máte milion, ani o tom pořádně nevíte, a druhý čistou nulu. Kritici tak volají po tom, ať administrativa přijde s novými pravidly psanými na míry novému a dynamickému typu aktiv. Například, když už prodáváte „kozí bobky“, jak těmto altcoinům říká například Michal Hanych ze SimpleTaxu, tak ať se to daní až při prodeji za hotovost.

Co je ale velmi zajímavé, aktuální návrh také požaduje, aby tyto informace sbíraly a posílaly úřadům i decentralizované burzy. Podobně jako u předešlé zprávy moc nevím, jestli pánové, co to psali, tuší, jak takový DEX funguje.

Protokoly jako Uniswap totiž pracují pouze s anonymními ethereovými peněženkami. Nyní by musely být propojeny s identitou uživatelů přes KYC. To ale tyto protokoly neumožňují. Tedy minimálně ne ve své aktuální verzi. A i když jejich tvůrci vytvoří verzi novou, tu starou z blockchainu nikdy nikdo nesmaže.

Mastercard a Visa končí v Latinské Americe s Binance

Dva největší světoví vydavatelé karet ukončují spolupráci s burzou Binance na společných kartách. Společnost Mastercard ukončí k 22. září pilotní programy ve čtyřech testovacích zemích, jedná se o Argentinu, Brazílii, Kolumbii a Bahrain. Visa měla ukončit spolupráci už v červenci, spolupráce přitom fungovala od začátku roku 2021.

Binance už oznámila, že k 21. září ukončí nabídku karet v Latinské Americe a na Blízkém Východě. Karet v EU a by se omezení zatím neměla dotknout.

Hello there,

The Binance Card will no longer be available to users in Latin America and the Middle East. The product, like most debit cards, has been utilized by Binance’s users to pay for basic daily expenses but in this case, the cards are funded with crypto assets. Only a tiny… — Binance Customer Support (@BinanceHelpDesk) August 23, 2023

Coinbase vstupuje do Circle

Největší americká burza Coinbase koupí blíže nespecifikovaný podíl ve společnosti Circle, která vydává druhý největší stablecoin USDC. Firmy se také dohodly, že ukončí činnost tzv. Centre Consortium, společného podniku, který fungování digitálního dolaru řídil. Ten prý už nebude potřeba

Circle zároveň oznámil, že USDC bude nativně dostupný na dalších šesti blockchainech a jejich počet tak stoupne už na 15. Ukazuje to čím dál větší sázku Coinbase na decentralizované finance. Před pár týdny firma spustila svůj nový blockchain Base a ten se okamžitě vystřelil mezi nejvíce používané.

Hrnou se na něj i nové protokoly, nedávno například svůj příchod oznámil známý agregátor decentralizovaných burz 1Inch.

Today Coinbase and @circle announced a few updates to USDC. Stablecoins will be a key component of a new updated financial system, and we look forward to helping unlock additional utilities and growing the USDC ecosystem. 🧵👇 pic.twitter.com/twkNRRVd0T — Coinbase 🛡️ (@coinbase) August 21, 2023

No a na závěr si dáme bizár týdne.

Máme tady totiž nového fandu Etherea. Část rekordních dividend do něj vložil Lenoid Radvinsky, ukrajinský majitel známé služby OnlyFans, který aktuálně žije ve Spojených státech.

OnlyFans loni poprvé překročily obrat jedné miliardy dolarů a Radvinsky si ze služby, kterou koupil v roce 2018, vytáhl 485 milionů dolarů.

No holky a kluci z OnlyFans jsou rozhodně populární, lidé jim loni celkově naposílali přes 5,5 miliardy. A je to vidět v kryptu i jinak. Spousta z nich se totiž pustila do mánie běžící na blockchainu Base s názvem friend.tech, kdy si můžete kupovat akcie svého oblíbeného influencera a sázet na jejich růst. Tučný podíl z prodejů jde právě i těm celebritám.

No a nově je možné v rámci aplikace posílat i obrázky, což samozřejmě vystřelilo akcie profíků z OnlyFans strmě vzhůru.