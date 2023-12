Dominantní kryptoměna už není žádné mimino, ale pořádně klackovitý teenager. Třetího ledna uplyne patnáct let od doby, kdy začal fungovat bitcoin. Teď ho čekají divoké časy. Už rok 2024 může být pro bitcoin a krypto v mnoha ohledech přelomový.

Je to patrné i z pohledu na vývoj ceny bitcoinu, která během podzimu skoro dvojnásobně vzrostla. Optimisté už vyhlížejí překonání rekordního kurzu z roku 2021, kdy stál jeden bitcoin 69 tisíc dolarů. Mají k tomu pádný důvod. S ohledem na dosavadní historii kryptoměny by bylo překvapivé, kdyby se do roka bitcoinu cenový rekord zlomit nepodařilo.

V dubnu totiž nastane už čtvrté půlení (halving), které srazí počet denně vytvořených bitcoinů na polovinu. Těch sotva někdy bude existovat více než 21 milionů, po každém půlení jsou ale v očích investorů vzácnější – na trh jich přichází stále menší množství. Na jaře 2024 denně vznikne jen 450 digitálních mincí. Neznamená to sice automaticky, že poptávka po bitcoinech zůstane stejná, nebo se dokonce zvýší. Ve světě krypta se ale halving opakující každé čtyři roky dosud vždy stal předělem, který ohlašuje začátek nového období růstu ceny bitcoinu a s ním i celého trhu.