Bitcoin letí nahoru a přeskočil 30 tisíc dolarů | e15.cz

V posledních týdnech byly trhy poměrně klidné, ale od velikonočního pondělí začaly poměrně razantně růst. Obchodníci stále spekulují na to, co s Etherem udělá středeční upgrade zvaný Shanghai, který umožní odemykání tokenů za desítky miliard dolarů zamčených v kontraktu „proof-of-stake“. Analytici se stále nemohou shodnout, zda ceny vyletí nahoru nebo začne velký výprodej.

Každopádně valuace všech kryptoměn podle CoingGecko se za týden zvedla o necelá čtyři procenta na aktuálních 1,28 bilionu dolarů.

Jednička trhu - bitcoin - vzrostl jen o 7,8 procenta. I tak přeskočil vůbec poprvé za deset měsíců hranici 30 tisíc dolarů, když se nyní jedna mince prodává za 30 120 dolarů.

Nahoru se dere i dvojka ether, ta podražila o zhruba šest procent na 1920 dolarů. V neděli večer se tak opět dostala nad hranici 1900 dolarů, kterou ztratila uprostřed minulého týdne.

Z TOP100 za poslední týden nejvíce vyskočil další chytrý blockchain Radix, který se zaměřuje na jednoduché budování decentralizovaných financí. Za sedm dní vyrostl o více než dvacet procent.

Loserů je hned několik a hned tři nejhorší místa připadají dříve zářícím alternativním blockchainů: okolo 11 procent ztratil Aptos, Hedera i Kaspa.

A nyní pojďme na zprávy.

Ani tentokrát se nevyhneme regulacím a klasickým bankám. Namísto spojených států ale tentokrát zůstaneme doma.

Čekalo se to už minimálně rok. Poslední českou banku vstřícnou ke kryptofirmám Equabank loni koupila Raiffeisenbank. O té je přitom známo, že je přesný opak a s čímkoliv spojeného s kryptem nechce mít nic společného.

A nyní vyšly na povrch informace, že „Raifka“ v květnu zavře účty směnárnám a burzám jako Simplecoin, Coinmate či AnyCoin.

Jedná se prý o korporátní rozhodnutí, podobný postoj má i její rakouská matka. Zajímavé je, že zatímco „nebezpečné“ krypto Raiffeisenbank nevoní, s pokračováním svého výdělečného byznysu v Rusku nemá banka žádný problém. Česká dcera se snaží ve vyjádřeních tvrdit, že je to rozhodnutí rakouské matky a nemá s ním nic společného, pro mnohé (včetně autora tohoto textu) je to ale víceméně jedno. A je to jedno i některým byznysmenům a klientům „Raifky“ – ti se nechávají slyšet, že pokud svůj přístup rakouská skupina nezmění, odejdou od ní.

KryptoSpace je nezávislý projekt ekonomického novináře Petra Lukáče. Každý týden přináší rozhovory a analýzy ze světa bitcoinu, etheru a decentralizovaných financí. Nově si můžete jeho volnou část poslechnout i na stránkách E15.

Ona i celá komunikace české banky ohledně odstřihávání kryptoměnových firem byla, řekněme, trochu pofidérní. Ještě na podzim pro E15 mluvčí banky tvrdila, že se pro klienty z kryptosvěta ani po koupi Equabanky nic nemění.

Z vyjádření dotčených firem nicméně vyplývá, že už v té době jim vedení Raiffeisenbank dávalo najevo, že dokud nebude platná nová evropská regulace pod zkratkou MICA, budou se s nimi muset rozloučit.

No, každopádně jsme v situaci, kdy jsou české kryptofirmy typu Simplecoin prakticky bez šance otevřít si tuzemský bankovní účet. Musí se tak spoléhat buď na nekorunové zahraniční účty nebo pro servis různých platebních služeb či spořitelní družstva.

Na Binance s BankID

A když už jsme doma u českých bank: Největší burza na světě Binance minulý týden oznámila, že pro nové i stávající české klienty spustila ověřování jejich totožnosti pomocí BankID. Lépe už asi pravidla pro takzvaný KYC, tedy znej svého zákazníka, splnit v Česku nejde. A teď to jde na pár kliknutí.

Zajímavé je, že řadě českých bank se posílání peněz na kryptoburzy stále nelíbí a různě ho zpožďují či omezují. Často právě s odvoláním na nedostatečnou kontrolu KYC atp. Nelichotivý prim tak drží další „pokroková“ tuzemská banka, Moneta. Ta totiž platby na Binance zakázala komplet, ať už se tam lidé ověřují jakkoliv.

EU připravuje přísnější pravidla

Evropský parlament se dohodl na třech návrzích týkajících se praní špinavých peněz. Nás zajímá nejvíce ten, který se týká tzv. CASP (neboli crypto-assets service providers), kam patří například již zmiňované burzy a směnárny.

Po těch nová legislativa, pokud projde v tomto znění, bude požadovat, aby u transakcí nad 1000 eur zjišťovaly identitu majitele nehostovaných peněženek. Tedy těch, které si uživatelé spravují privátní klíče sami, ať už je to MetaMask, český Trezor nebo cokoliv dalšího. Pokud toho, kdo za peněženkou stojí, nebudou znát, nesmějí transakcí zpracovat.

Pravidlo ještě čeká celé evropské kolečko schvalování a není jasné, v jaké podobě nakonec bude platit. Každopádně zajímavé bude sledovat, jak by burzy a další tuto identitu ověřovaly. A vedle toho je ještě zajímavější, že pro hotovostní platby bude možné platit anonymně až do výše 7000 eur, ne jen tisícovkou jako u krypta.

To je fér.

Red Notice na šéfa Binance? FUD

Ještě si tu ale dáme jednu třešničku na dortu, která krásně ukazuje tzv. FUD v praxi. Ti, kteří to neznají, tak FUD Je zkratka pro Fear, Uncertainty, Doubt. Tedy strach, nejistota, pochyby. A v praxi to znamená, že někdo vypustí na trh falešnou zprávu a lidé ze strachu zpanikaří a prodávají.

Krásně to ukázalo minulé úterý, když po Twitteru začaly kolovat falešné zprávy, že Interpol vydal zatykač, red notice, na zakladatele Binance Čchang-pcheng Čaa aka „CZ“.

Nejdřív to schytal Cobie, známý vtipálek / troll krypto-twitteru, který, když chce, ale vyplodí postřehy a analýzy, na něž se nehrabou ani všichni kryptoanalytici dohromady.

No a Cobie zveřejnil zakódovanou zprávu (hash prediction), která normálně vypadá jen jako změť čísel a písmen. V té zprávě bylo ukryto právě to, že je na CZ vydána red notice.

Proč by něco takového vydával? Já tipuji, že čistě pro zábavu. Když to nebude pravda, tak se nic nestane. Když ano, tak zveřejní k té zprávě heslo a všichni uvidí, že on to věděl dřív.

Každopádně. Nikdo moc neví proč, ale zprávu se podařilo prolomit. Trhy zpanikařily a bitcoin a další se na chvíli o několik procent propadly. Následovalo typické krypto-twitter drama, ve kterém se ukázalo, že zprávu neměl jen Cobie a pracovaly s ní i některé zpravodajské servery. No a hlavně to, že žádná red notice vydána nebyla.

Jestli někdo vypustil zprávu shválně, aby na propadu vydělal, už asi nezjistíme. To, jak krátký byl propad, ale ukazuje, že někdy je prostě nejlepší zachovat si chladnou hlavu.

Hacker vrátil 4,3 miliardy korun

Hacker, který se později představil jako Jacob, vrátil protokolu Euler celých 200 milionů dolarů, které ukradl. Pořád není úplně jasné, proč to udělal. Každopádně jelikož vrátil všechny prostředky, nasvědčuje to tomu, že vyšetřovatelé zjistili jeho totožnost či měli stopy, které k němu vedly.

A nakonec by pro něj bylo bývalo lepší, kdyby přistoupil na nabídku Euleru ihned po krádeži: tedy aby vrátil 90 procent a zbytek si mohl nechat.

No a teď už jen rychle

Kdo by to čekal, ale FTX Arena už není FTX Arena. Mě tedy hlavně překvapilo, že skoro půl roku po krachu známé burzy se tak ještě vůbec jmenovala. Každopádně multifunkční sportovní hala v Miami má nového sponzora. Po FTX přebírá otěže softwarová společnost Kaseya, která za to, že aréna ponese příštích 17 let její jméno, zaplatila 117milionů dolarů.

Austrálie už testuje CBDC

Pamatujete si, jak jsme nedávno mluvili (a na E15 psali) o tom, že Reserve Bank of Australia plánuje vlastní CBDC, tedy digitální měnu vydávanou centrální bankou? Tak už to rozjeli. Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) dokončila pilotní projekt, v rámci něhož se pomocí CBDC obchodovaly emisní povolenky na blockchainu. Vše proběhlo bez problémů.

Než se rozhodne, co dál, má podobných pilotů proběhnout celkem 14.

VIDEO: Pět důvodů, jak přijít o vše na kryptoměnách

Zakladatel Cash App ubodán

A teď jedna smutná zpráva. Bob Lee, bývalý technologický ředitel společnosti Square (dnes přejmenované na Block) a zakladatel aplikace Cash App byl zavražděn. Neznámý útočník ho ubodal v San Franciscu.

I když se okamžitě vyrojily spekulace, že by to mohlo být spojené s nedávnou kauzou, kdy známý shortař fond Hindenburg Research prohlásil, že Block respektive Cash App podváděly investory co do zveřejňovaných čísel reálných uživatelů aplikace, pravda byla nakonec mnohem prostější. Mělo se jednat o loupežné přepadení, byť v prominentní sanfranciské čtvrti.

A na závěr bizár na konec

Tentokrát jste si ho asi všichni všimli. Zakladatel Tesly a majitel Twitteru Elon Musk se už úplně zbláznil. Minulý týden bez vysvětlení na tři dny změnil na stránce Twitteru logo modrého ptáka na obrázek ShibaInu, tedy znak kryptoměny DogeCoin.

Cena nejznámějšího meme-coinu vyskočila během 30 hodin o téměř 30 procent na více než 10 centů za kus. Po návratu „modrého ptáka“ na logo Twitteru coin ale zase zhruba 18 procent odepsal a prodávál se za nějakých 8,2 centu.

Myslím, že by se ten Elon měl zabývat hlavně nějakou mnohaletou misí na Mars.