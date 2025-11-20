Bublina se odkládá. Nvidia zvedla tržby i zisk o dvě třetiny a předpovídá ještě silnější čtvrtý kvartál
- Nvidia výrazně překonala očekávání analytiků, její tržby vyskočily o téměř dvě třetiny na 57 miliard dolarů, stejně tak zisk na 32 miliard.
- AI boom pokračuje, velké technologické firmy navyšují investice a trh po výsledcích Nvidie uklidnila reakce investorů.
- Kontroverzní investiční dohody trvají, přesto šéf firmy Huang odmítá obavy z AI bubliny.
Nvidia ve středu večer středoevropského času oznámila dlouho očekávané výsledky: zaznamenala silné tržby i zisk, které překonaly očekávání Wall Street. Podle analytiků citovaných serverem CNN si tak nejen investoři do technologických akcií mohou oddychnout - obavy z rostoucí „AI bubliny“ tak prý mohou na nějaký čas zase odložit.
Tržby Nvidie vzrostly ve třetím čtvrtletí meziročně o 62 procent na 57 miliard dolarů, a byly tak nad odhadem Wall Street ve výši 54,9 miliardy. To naznačuje, že poptávka po čipech pro umělou inteligenci zůstává silná, přestože se množí otázky, zda výnosy z AI udrží tempo obřích investic do infrastruktury. Firma vykázala zisk 31,9 miliardy dolarů, o 65 procent vyšší než loni, a rovněž mírně nad očekáváním.
„Prodeje řady Blackwell jsou mimořádné a cloudové GPU jsou vyprodané,“ uvedl šéf Nvidie Jensen Huang. Zopakoval tak své dřívější tvrzení, že obavy z AI bubliny jsou přehnané.
Huang: Čtvrtý kvartál bude ještě silnější
Společnost zároveň představila silnější výhled tržeb na čtvrté čtvrtletí — kolem 65 miliard dolarů. To je další signál, že investiční horečka kolem AI nepolevuje. Akcie firmy v poburzovním obchodování po zveřejnění výsledků vzrostly o více než tři procenta.
Nvidia je hlavním tahounem i symbolem AI boomu, protože velká část odvětví běží na jejích čipech. Nejhodnotnější veřejně obchodovaná firma světa je ústředním hráčem letošní rally — tvoří zhruba osm procent indexu S&P 500 — a její dohody s jinými technologickými firmami podporují i jejich akcie. Výsledky tak mají dopad na prakticky všechny investory.
Obavy z přehřátí sektoru před zveřejněním výsledků přispěly k výkyvům na trzích, když investoři snižovali riziko a prodávali aktiva jako bitcoin či akcie AI firem. Akcie dalších velkých technologických firem — Meta, Microsoft, Amazon a Google — byly po zprávě Nvidie v zelených číslech, což podtrhuje dopad výrobce čipů na širší trh.
„Tato čísla odpovídají na řadu otázek o stavu AI revoluce. Verdikt je jednoduchý: od vrcholu je daleko, a to jak z pohledu poptávky, tak výroby a dodavatelských řetězců,“ uvedl analytik Investing.com Thomas Monteiro.
Investiční kolotoč zatím běží
Jedním z hlavních zdrojů obav z bubliny jsou takzvané kruhové investiční dohody mezi výrobci čipů a AI firmami — například oznámená investice Nvidie 100 miliard dolarů do OpenAI výměnou za odběr čipů. Pozornost vzbudil i výrok finanční ředitelky OpenAI Sarah Friarové, která nedávno naznačila, že by vláda měla ručit za dluh, který firmy vytvářejí v rámci budování AI infrastruktury — později to společnost mírnila.
Obavy však Nvidii nezastavily od dalších podobných dohod. Například firma Anthropic v pondělí přislíbila nákup výpočetní kapacity Microsoft Azure v hodnotě 30 miliard dolarů. Tato kapacita běží na čipech Nvidie a Antrhopic ji získá výměnou za investici od Microsoftu a samotné Nvidie.
Huang opakovaně tvrdí, že bublina trhu nehrozí. Na konferenci GTC minulý měsíc pro CNN uvedl, že ochota zákazníků platit za nástroje AI ukazuje, že technologie je „zisková“, i když velké technologické firmy většinu výnosů znovu investují do nové infrastruktury.
Není překvapením, že se Nvidii daří, protože technologičtí giganti jako Meta, Microsoft, Amazon a Google ve svých posledních výsledcích oznámili, že plánují další růst investic do AI infrastruktury. Huang na GTC popsal také plány, jak dostat technologii Nvidie do dalších oblastí života — od mobilních sítí až po autonomní auta.